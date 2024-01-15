Финансовая удача или проблемы: гороскоп на неделю до 21 января для всех знаков зодиака

Скорпионы смогут увеличить свои доходы, удача будет сопутствовать им. Весы столкнутся с трудностями, им придется напряженно работать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 21 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Может начаться любовная история. Причем такая пылкая и бурная, о которой некоторые мечтают. И это будет неожиданно, особенно для тех, у кого с семейным положением было до того вроде бы все в порядке.

Телец

Сосредоточьтесь на формировании своего ближайшего будущего, проанализируйте те направления, которыми вы сейчас занимаетесь, отберите действительно вдохновляющие вас и которые вы хотели бы развивать. И выбросьте все скучное и неинтересное.

Близнецы

Решаются ваши финансовые, материальные и имущественные вопросы, вы налаживаете понемногу все процессы, подписываете все бумаги, заключаете сделки, словом, занимаетесь хозяйством, что вам совсем не свойственно.

Рак

Сейчас стартуют важные изменения, которые для многих будут достаточно кардинальными. Возможно, не все будут к ним готовы, но все равно придется как-то перестраиваться и принимать эти трансформации.

Лев

На этой неделе увеличиваются нагрузки. Вы уже хорошо отдохнули и готовы к подвигам и рекордам. Вы даже соскучились по тому рабочему напряжению, когда все горит в руках, и вы все успеваете, хоть и работы немало.

Дева

У вас будет ощущение, что сейчас перед вами лежит белый лист бумаги, на котором вы можете нарисовать эскиз своей новой жизни или написать план на будущее хотя бы на этот год. Вот вы и станете формулировать то, что вам хочется.

Весы

Готовится очень напряженная неделя, на вас наваливается целый ворох разной работы, разнообразные задачи, да еще и решение различных бытовых и семейных вопросов. И не успеваете вы разрулить одну, как тут же появляются три других проблемы.

Скорпион

Хорошее время для заработков, хоть для них и приходится много работать. Но нужно успеть именно сейчас воспользоваться моментом, потому что потом время будет упущено. Поэтому отложите все остальные дела – и вперед!

Стрелец

В вашем окружении формируется именно та слаженная команда, которая способна решать вместе очень сложные и масштабные вопросы, порождать новые идеи, давать обоснованную обратную связь, поддерживать друг друга.

Козерог

Прошлое вдруг напоминает о себе, возвращаются какие-то давние мечты, идеи и разработки, которые не удалось воплотить или которые вы отложили на неопределенное время. И, кажется, вот уже наступило это время, когда надо этим всем заняться.

Водолей

Есть прекрасный шанс выиграть в лотерею, победить в каком-то конкурсе, словом, вас просто преследует фортуна. Поэтому сейчас можете покупать лотерейные билеты и другим способом испытывать удачу.

Рыбы

Разберитесь наконец с теми своими внутренними тараканами, препятствиями, которые мешают вам свободно жить, работать и добиваться успеха, в том числе и финансового. Выясните, какие же внутренние настройки вас сдерживают.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.