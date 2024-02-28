Финансовая удача или новые знакомства: гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака 

Овны могут найти новые источники дохода и улучшить свое финансовое положение. Тельцы заведут новые знакомства.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы можете изменить источники своего дохода, например найти новую работу или расширить бизнес, начать зарабатывать на консультациях, получать гонорары, продавать ненужные вещи или собственные изделия.

Телец

Сегодня вы можете встретить новых людей, которые станут для вас объектом интереса или образцом для подражания. Или же вы задумаетесь, как изменить себя или свои методы, чтобы добиться таких же успехов.

Близнецы

Сегодня ваш образ может претерпеть изменения. Возможно, вы неожиданно захотите сменить прическу, одежду, закупить себе новый гардероб или даже обратиться к профессиональным стилистам, которые превратят вас в икону стиля.

Рак

Кто-то очень влиятельный и серьезный может проявить интерес к вам, и это поднимет настроение, особенно когда вы получите предложение сотрудничества. Но не изменяйте своим принципам и соглашаетесь только на выгодные для вас условия.

Лев

Сегодня вы можете столкнуться с очень сильными конкурентами, которые будут побуждать вас к активности и установке более высокой планки, ведь вы захотите быть сильнее и лучше, не отставать от других, а достигать очень высоких результатов.

Дева

Сегодня выражаетесь четко и понятно, не позволяйте разным дополнительным значениям, которые ваши собеседники могут неправильно толковать. Ибо есть большая вероятность поругаться из-за неоднозначности ваших высказываний.

Весы

Сегодня будьте внимательны к важной информации, потому что можно ненароком упустить что-то очень значимое, что повлияет на будущую работу и на эффективность вашей деятельности. Поэтому навострите уши и прислушивайтесь ко всему.

Скорпион

Ваши финансовые перспективы улучшаются, поступают деньги и предложения, которые в будущем могут давать хорошие деньги. А возможно, вам повезет каким-то способом сэкономить значительную сумму, которую можно будет потом использовать.

Стрелец

Тот, кто сегодня попадет под вашу острую критику, будет очень удивлен, ведь вы сейчас настолько непримиримы, что готовы нападать на каждого, кто не только имеет другое мнение, но и на вас криво посмотрит.

Козерог

Вы сегодня очень дотошно планируете свой график, и это позволяет вам справиться с очень большим количеством разной работы, запланировать себе не только основную деятельность, но и любимые дела, развлечения, культурную программу.

Водолей

Хотя вы сейчас и беспокоитесь больше о других, чем о себе, так не может продолжаться всегда. Вспомните сегодня все же о собственных потребностях, которые следует поставить во главу угла, и руководствуйтесь именно ими.

Рыбы

День может быть достаточно спокойным, никаких особых проблем не стоит ожидать, поэтому можно посвятить время наведению порядка, разбору завалов, определению приоритетов, планированию своей жизни.

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