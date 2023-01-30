Финансовая удача или напряженная работа: гороскоп на неделю до 5 февраля для всех знаков зодиака

Овнов ждет финансовая удача, они получат крупную сумму. Водолеи будут напряженно работать, чтобы достичь желаемых результатов.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 31 января до 5 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Получаете какие-то деньги и тут же начинаете их во все стороны раздавать – отдаете долги, платите за какие-то товары, дарите родным, так что до конца недели от этих средств, даже очень существенных, может ничего и не остаться.

Телец

Вас может очень хвалить руководство, у него словно открываются глаза на ваши таланты и усердие, и они начинают вдруг видеть все ваши позитивные стороны. Возможно, до ваших работодателей дошли слухи о том, что вы хотите сменить работу.

Близнецы

Новые идеи, возникающие в эти дни, достойны того, чтобы к ним отнестись серьезно и претворить в жизнь. Поэтому не стоит пренебрегать даже мимолетными мыслями, которые способны принести вам много денег, главное – набраться смелости и начать действовать.

Рак

Немного скучная неделя, когда ничего особенного не происходит, но у вас есть возможность прийти в себя, отдохнуть, осмыслить какие-то важные вещи, посчитать убытки и доходы и немного помечтать о будущем.

Лев

Карьерный рост на этой неделе может стать вполне реальным. Впрочем, это не станет для вас неожиданностью, ведь давно уже шли разговоры вокруг вашего повышения, и вот наконец-то наступает время, когда это реализуется.

Дева

Эта неделя работает на ваш авторитет, вы чувствуете себя увереннее и делаете все, чтобы вами восхищались – начинаете какое-то важное обучение, занимаетесь благотворительностью, организуете важные встречи, конференции, проекты.

Весы

Вам сейчас очень нужно время для восстановления, ведь впереди важные дела, на которые должно пойти очень много энергии, поэтому сейчас вам нужно отдохнуть, набраться сил. Так что максимально берегите себя, занимайтесь приятными вещами.

Скорпион

Сейчас вы закладываете основы своего благосостояния, работаете над тем, чтобы создать определенный базис, на который опирался бы весь ваш дальнейший успех, то есть вкладываете в свое обучение, развитие, в рекламу, общаетесь с нужными людьми.

Стрелец

Вам словно дают карт-бланш, и вы можете целую неделю делать все, что вам заблагорассудится, особенно это касается производственных вопросов, когда вы можете выступать инициатором различных изменений и автором грандиозных пертурбаций.

Козерог

В повестке дня – вопрос справедливости, особенно это важно для тех, кто работает в правоохранительной сфере. Если вы на правильной стороне, то и с вами поступают справедливо, а если за вами есть какие-то неправедные дела, то сейчас для вас наступают не лучшие времена.

Водолей

Неделя будет напряженной, работы немало, но это вас очень стимулирует и даже вдохновляет на еще большие трудовые подвиги. Вы превращаетесь в настоящего трудоголика, не можете успокоиться, пока не справитесь с поставленными задачами.

Рыбы

Ваши доходы растут, прайс повышается, возможно, вы получаете какой-нибудь значительный заказ, инвестиции, дополнительное финансирование, словом, результат один – приходят деньги, с которыми нужно будет верно распорядиться и куда-то вложить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

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