Финансовая удача или много работы: гороскоп до 7 января для всех знаков зодиака

Скорпионы получат значительную сумму денег и смогут побаловать себя. У Козерогов будет много работы, но результат порадует.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 7 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Оставайтесь дома столько, сколько можете себе это позволить, возможно, даже полностью перенесите всю работу в домашний формат. По крайней мере, сделайте так, чтобы меньше времени находиться на работе, а больше дома.

Телец

Неделя будет спокойной, вы специально накануне переделали все дела, напряженно работали, чтобы эту неделю отдыхать. И ваши родные будут вам безумно благодарны за это время, проведенное вместе.

Близнецы

Продолжаете анализировать и осознавать, чего вы достигли в прошлом году, какие свои мечты удалось осуществить, а которые можно перенести на новый год. В конце концов, можно уже и конкретные планы писать, и очередные мечты формулировать.

Рак

В вашем окружении завелся какой-то волшебник или волшебница, которые помогают вам осуществлять ваши мечты, и это будет настоящим чудом, когда то, о чем вы давно только фантазировали, вам преподносят на блюдечке.

Лев

Вы еще формулируете планы на грядущий год, как вдруг отдаете себе отчет, что вокруг вас уже все это реализуется – и обстоятельства складываются нужным образом, и люди нужны находятся, и предложения выгодные поступают.

Дева

Это будет счастливая неделя, когда вы занимаетесь именно тем, что вам хочется, отдаете максимум времени любимым делам, увлечениям. Может быть, вы возьмете отпуск и ни в чем себе не отказываете.

Весы

Лучше всего эту неделю провести где-то подальше от дома, посмотреть совсем другие виды, улицы, исторические или культурные достопримечательности, встретиться с новыми людьми, набраться от них новых эмоций и интересных историй.

Скорпион

Будет немного больше денег, чем вы ожидали, поэтому можете себе позволить больше или же отложить значительную сумму на потом, начать накапливать на какие-то важные для вас большие покупки.

Стрелец

Только расставив правильные приоритеты, вы сможете на этой неделе быть продуктивными и успешными. Поэтому не хватайтесь за все подряд, за все предоставляемые вам возможности, а выберите что-то действительно главное.

Козерог

С радостью вы всю неделю работаете, чуть ли не бегом бежите на работу, настолько вам хочется действовать, что-то реализовывать и встречаться с этими замечательными людьми, с которыми вы сейчас работаете.

Водолей

Возможно, вы на кого-то очень надеялись, но зря – люди не оправдали ваших надежд. Но даже эти небольшие разочарования в отдельных людях не могут испортить вам праздничное настроение.

Рыбы

Будущее становится все ближе, вы узнаете очень важные новости, которые значительным образом могут повлиять на дальнейшее течение событий. И вам следует очень внимательно прислушиваться к этой информации и учесть ее.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.