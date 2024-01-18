Финансовая удача или конфликты: гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Овны получат значительную сумму денег. Скорпионам грозят конфликты, им придется отстаивать собственные границы.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Очень успешный день в плане финансов, получаете сегодня какие-то значительные суммы или деньги из разных источников и нужно будет грамотно распорядиться этими средствами, не забыть рассчитаться с долгами, в том числе коммунальными.

Телец

Сегодня желательно беречь свои силы, и не только физические, но и эмоциональные, не стоит вестись на разные провокации и эмоционально реагировать. Сохраняйте спокойствие и равновесие, не нагружайте себя ни тяжелой работой, ни сложными темами.

Близнецы

Будете иметь какие-то подарки судьбы, невероятным образом решаются те сложные вопросы, которые беспокоили вас в последнее время, и вы не видели выхода из этой ситуации. Но сегодня происходит чудо, проблемы и препятствия исчезают сами собой.

Рак

Может произойти какая-то вынужденная пауза, когда вы не сможете выполнять свои функции, и от вас это не зависит. То ли электроэнергия исчезает, то ли нужные люди где-то подевались. Воспользуйтесь этим случаем и отдохните.

Лев

Можете столкнуться с проявлением несправедливой критики, когда кто-то будет пытаться вас не просто очернить за спиной, сплетничать, но и испортить вам настроение, якобы выражая свое мнение, которое никто не просил.

Дева

Будет не до работы, ведь придется срочно решать какие-то домашние вопросы, помогать близким, разруливать проблемы детей или родителей. В конце концов, лучше взять отгул, чтобы окончательно закрыть все вопросы.

Весы

Трудности и проблемы сегодня решаются очень просто и легко, даже как-то неожиданно. А все благодаря тому, что вы сейчас находитесь в хорошей физической форме, прекрасное настроение и прекрасные цели.

Скорпион

Оберегайте свои границы и не давайте другим возможности вас подвинуть, как в прямом, так и в переносном смысле. Никто не имеет права претендовать ни на ваше имущество, ни на вашу территорию.

Стрелец

Стоит сегодня вознаградить себя и за настойчивость, и за усердие и трудоголизм, ведь вы так отлично работали, так хорошо старались, что сейчас нужно себя поблагодарить и поощрить чем-то приятным.

Козерог

Логика сегодня не работает. Вы можете столкнуться с какими-то невероятными проявлениями чего-то удивительного. То ли какой-то вещий сон приснится, то ли произойдет что-то странное, не вписывающееся в пределы привычного.

Водолей

Вторая половина недели будет еще активнее, чем первая, у вас будто появляется второе дыхание, и вы с усиленной энергией реализуете все свои планы, плюс еще добавляются какие-то новые возможности и удовольствия.

Рыбы

Будет шанс пообщаться с интересными и наполненными людьми, у которых есть чему научиться. Вы можете задавать любые вопросы, попросить показать работу, поделиться опытом, продемонстрировать навыки.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.