Это может навлечь большую беду: что нельзя делать в полнолуние 16 мая 2022

16 мая в 07:14 по киевскому времени Луна достигнет пика своего роста и войдет в созвездие Стрельца. Это мощный период, когда многие люди столкнутся с усилением желания расширять горизонты и получать новые знания. В это время важно помогать друг другу и тогда вся наша доброта будет возвращаться к вам сторицей.

Астрологи рассказали, что можно делать в полнолуние, а чего лучше избегать. Самые актуальные советы – в подборке OBOZREVATEL.

Этот день лучше провести наедине со своими мыслями. Можно строить планы на будущее или посвятить время любимым занятиям.

При этом не запрещается провести время со второй половинкой или своей семьей и заняться необременительными домашними делами. К примеру, неплохо будет порадовать родных вкусным ужином или немного прибраться дома. Но при условии, что это ваше внутреннее желание, а не необходимость.

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16 мая – хороший день для творческих людей. Есть возможность, что вам придет вдохновение и вы сможете раскрыть новые грани своего таланта. В полнолуние есть вероятность, что вам удастся посмотреть на беспокоящие вас ситуации с нового ракурса. Это покажет вам пути решения вопроса, которые вы раньше не замечали.

Этот день будет очень напряженным в эмоциональном плане, поэтому лучше контролировать свои мысли и действия. Не исключены конфликты с близкими людьми, которые приведут к серьезным последствиям. Потому лучше не поднимайте 16 мая серьезные темы и не пытайтесь решить сложные вопросы.

Новые проекты тоже лучше отложить на определенное время. Этот период не способствует большому успеху. К тому же, такое решение может привести к серьезному финансовому ущербу.

Осторожно относитесь 16 мая вообще к любым финансовым операциям. Следует отложить крупные покупки на несколько дней и лучше не обращаться в кредитные организации.

Много времени уделять домашним делам тоже не стоит. Это касается как генеральных уборок, так и садово-огородных работ. И точно в полнолуние не следует пересаживать цветы, ведь они в этот период подвержены негативному влиянию Луны.

Надо воздержаться и от процедур красоты. В частности, лучше отменить встречи с мастером маникюра и парикмахером.

Полнолуние считается одним из наиболее энергетически сильных дней, поэтому следует контролировать не только свои действия, но и собственные слова и эмоции. Лучше не жаловаться на проблемы или неудачи и не сплетничать. Это может привести к конфликтам в будущем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, для каких знаков зодиака полнолуние 16 мая изменит жизнь.