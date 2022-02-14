Это будет счастливое время: астрологи назвали лучшие места для отдыха в 2022 году по знаку зодиака

Путешествуя, люди развиваются и открывают для себя новые горизонты. Поездки способны изменить отношение к жизни и сделать человека счастливее.

Астрологи издания Metro назвали лучшие места для отдыха в 2022 году по знаку зодиака. Узнайте, куда следует отправиться в этом году.

Овен

Смелые и амбициозные Овны любят теплые страны. Таким образом, Перу идеально подходит для них.

Телец

Чувственные Тельцы предпочитают спокойный отдых, где можно расслабиться и вкусно поесть. Поэтому Флоренция в Италии - идеальное место для отдыха.

Близнецы

Общительные Близнецы всегда стремятся к суете и азарту, поэтому Нью-Йорк - их мечта. Там они смогут погрузиться в чувство спонтанности города.

Видео дня

Рак

Нежные и чувствительные Раки выберут спокойное место, где смогут погрузиться в природу. Рай Бали отвечает всем требованиям.

Лев

Самоуверенные Львы любят хвастаться. Дубай с его яркими проявлениями богатства и возможностями идеально подойдет этому знаку зодиака.

Дева

Ум прагматичных Дев постоянно работает, поэтому пункт назначения их путешествия должен соответствовать. Барселона - это идеальное место сочетания красивой архитектуры и прекрасных пляжей, когда так необходимо время, чтобы отдохнуть.

Весы

Уроженцы этого знака хотят погрузиться в культуру новых стран, когда отправляются в отпуск. Они знакомятся с искусством, осматривают достопримечательности и знакомятся с новыми людьми. Берлин - лучший вариант для путешествий на 2022 год.

Скорпион

В глубине души Скорпионы - настоящие романтики. Так что самый романтичный город в мире - Париж - порадует их.

Стрелец

Рожденные под этим знаком очень независимы и любят приключения. Поездка с рюкзаком в Таиланд утолит их жажду новых впечатлений.

Козерог

Амбициозные и очень трудолюбивые Козероги предпочитают активный отдых. Поездка на Гавайи, где они смогут попробовать новые виды спорта, несомненно, придется им по душе.

Водолей

Творческие Водолеи известны своей оригинальностью и независимостью. Они не поедут в обычный отпуск и будут искать что-то более уникальное. Лучше всего подойдет поездка на гору Килиманджаро.

Рыбы

Духовные и эмоциональные Рыбы с удовольствием выберут место, где смогут войти в контакт со своим внутренним "я". Место рождения йоги, Индия, отлично подходит, чтобы отправиться в следующий отпуск.

Как сообщал OBOZREVATEL: