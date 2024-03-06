Энергия бьет через край: пять знаков с сильнейшим гороскопом на 6 марта

День 6 марта с астрологической точки зрения будет очень насыщенным. Плутон в Водолее и Нептун и Меркурий в Рыбах пробудят в нас мудрость, интуиция обострится и мы начнем получать от Вселенной послания в виде блестящих догадок и перспективных идей.

Особенно ярко энергия дня проявится на представителях пяти знаков зодиака. Астрологи уже назвали этих счастливчиков. Читайте дальше, чтобы узнать, оказались ли вы в их числе.

Телец

Энергия сегодня идеальна, чтобы вы развлеклись и весело провели время. Неважно, придется вам для этого выходить куда-нибудь или вы захотите устроить домашнюю пижамную вечеринку с кино или любимой музыкой. Бездельничество даст вам ощущение, что вы делаете что-то важное для себя. Так что позвольте своей душе отдохнуть сегодня и не напрягайтесь. Позаботьтесь о себе. Это даст вам силы для рывка, который произойдет уже скоро.

Лев

Вас сегодня может ждать испытание на прочность. Вы можете столкнуться с бывшим, преследователем или плохим начальником. Но пока вы будете сохранять спокойствие и контроль над своими словами и действиями, вы останетесь победителем, ведь вас поддерживает Вселенная. Сегодня также хорошее время, чтобы позаботиться о состоянии вашей техники – автомобиля, компьютера, стиральной машины и т.д. Это знак того, что пора перестать откладывать дела на потом и подготовиться к будущему.

Дева

Энергия дня призывает вас быть прагматичными и осторожными в своих финансах. Это особенно актуально для тех из вас, кто думает куда-нибудь вложить свободные деньги. Потратьте еще немного времени, чтобы разузнать про объект инвестиций. Не рискуйте излишне. Вам также рекомендуется провести тщательную уборку дома – самостоятельно или с помощью специального сервиса. Это сделает ваше жизненное пространство более восприимчивым к положительным энергиям и расчистит скрытые точки застоя.

Стрелец

Пора задуматься о своем финансовом будущем. Звезды советуют вам прагматичный подход к деньгам, особенно если вы много тратите на благотворительность. Не позволяйте никому винить вас в том, что вы делаете добро или говорить вам, что вы делаете недостаточно хороших дел. Пересчитайте свои средства так, чтобы вам хватало на собственные нужды, донаты и еще оставались определенные суммы для сбережений. В будущем вы себя за это поблагодарите.

Скорпион

Сегодня, как никогда, знайте себе цену и не соглашайтесь на меньшее. Космические силы поддержат вас в этом. Не обращайте внимания на людей, которые пытаются унизить вас или убедить вас, что вы ведете себя бессмысленно, требуя справедливой оплаты своего труда. Если вам давно нужна была пауза для отдыха, именно сегодня хороший день, чтобы набраться сил на будущее.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на март для всех знаков зодиака.

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