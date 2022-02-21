Двум знакам зодиака повезет с деньгами: гороскоп на 21-27 февраля

Близнецы и Водолеи получат немало денег, а у Скорпионов ощущение семейного счастья сделает эту неделю очень приятной. Львам же не следует принимать поспешные решения, ведь это может привести к разочарованию.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 21-27 февраля. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Интеллектуальная деятельность обещает быть достаточно активной. Вы проводите какие-то исследования, анализ, обрабатываете данные, выдумываете какие-то новые смыслы и идеи, словом, работаете головой.

Телец

На этой неделе могут сойтись одновременно две тенденции – вы завершаете какой-то проект или направление, и тут же, не тратя времени, начинаете двигаться в новом и еще неизведанном направлении.

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Близнецы

Финансовый результат на этой неделе будет довольно успешным и обнадеживающим. Вы радуетесь деньгам, приходящим на ваши счета, ведь их будет гораздо больше ожидаемых показателей, что позволяет вам еще как-то дополнительно поощрить себя и всех причастных.

Рак

На основе предыдущего опыта и выводов, которые вы сделаете, учитывая свои прошлые шаги и свершения, вы будете строить и свою дальнейшую жизнь. Уже появляются новые планы, которые вам захочется претворить в жизнь.

Лев

На этой неделе излишняя поспешность может привести к разочарованию и печальным последствиям, ведь вы не учитываете какие-то важные факторы, не замечаете опасностей и рветесь в воду, не зная броду.

Дева

Нужно действовать активно и не тратить время на разные рефлексии, ведь от вашей быстрой реакции будет зависеть успех, особенно в сфере деятельности. Поэтому желательно сейчас ковать железо, пока оно горячее.

Весы

Неделя мечтаний и спокойного созерцания этого мира. У вас не будет особой нагрузки или каких-то тревог, так что есть время и вдохновение еще и на мечты и фантазии относительно дальнейшей жизни.

Скорпион

Ощущение семейного счастья сделают эту неделю чрезвычайно приятной, потому что вы осознаете, насколько вам посчастливилось иметь такое прекрасное родное окружение, которое вас всячески поддерживает и вдохновляет.

Стрелец

От напряжения, тревог, разного рода страхов и довольно туманных перспектив, вы не можете двигаться, ведь жизнь может казаться или опасной, или непонятной, что не будет вызывать у вас восторга и доверия.

Козерог

Сплошные разочарования. Вас на этой неделе будто преследует какая-то недобрая сила, потому что у вас здесь предусматриваются и встречи с разного рода злодеями, лакомыми к чужому добру, и постоянное напряжение, и провокации, и обманы.

Водолей

Очень хорошие перспективы получить денежный или материальный куш, подарок, который не только поднимает вам настроение, но и вдохновляет с надеждой смотреть в будущее. Словом, денег и радости будет немало.

Рыбы

Руки ваши связаны и вы не в силах сопротивляться обстоятельствам. Могут случиться какие-то печальные ситуации, и вообще настроение будет несколько минорным. Вы стремитесь к свободе и самореализации, но вас сейчас очень сдерживают во всех ваших проявлениях.

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