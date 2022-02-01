Две магнитные бури накроют Украину уже на этой неделе: как защитить здоровье

В среду, 2 февраля, согласно прогнозу астрономов, на Землю обрушится магнитная буря. Причина геомагнитного всплеска – выброс Солнцем плазмы, которая достигнет нашей планеты в указанную дату.

Как ожидают синоптики Центра прогнозирования космической погоды (Space Weather Prediction Center – SWPC), буря будет средней мощности и достигнет уровня G2 (всего их пять). Сила всплеска достигнет 6 баллов из возможных10-ти, а пик бури ожидается в ночь на среду.

Кроме того, еще одно значительное колебание магнитосферы ожидается в субботу, 5 февраля. В этом случае мощность бури составит 5 баллов, прогнозируют синоптики.

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Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, к которому приводят высокоскоростные потоки солнечного ветра и связанная с ними ударная волна.

Последствиями магнитного шторма могут быть проблемы со связью, сбои в работе систем навигации.

Кроме того, метеозависимые люди могут ощущать ухудшение самочувствия, головную боль, скачки давления, упадок сил, перепады настроения.

Чтобы защитить себя от вредного влияния магнитных бурь, рекомендуется достаточно отдыхать и высыпаться, бывать на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, употребления жирной пищи, кофе и алкоголя. Также необходимо избегать повышенных физических нагрузок и выпивать суточную норму воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрономы спрогнозировали мощные магнитные бури на 4 и 11 февраля. А врач-невролог Виктор Мацышин рассказал, как перестать страдать от негативного воздействия магнитных штормов. По его словам, исправить ситуацию могут "три столпа здоровья".