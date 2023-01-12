Два знака зодиака станут счастливчиками в пятницу, 13-го: их ждет невиданная удача и слава

Пятница, 13-е, всегда вызывает тревогу у людей, ведь издавна считалось, что в этот день могут случиться любые неприятности. К тому уже, многие верят, что это день, когда потусторонние силы могут проникнуть в наш мир.

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Однако для некоторых знаков зодиака прогноз не сулит ничего плохого и даже наоборот обещает новые успехи и прибыль. По словам астрологов, впереди планеты всей будут Близнецы и Водолеи.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен

Ваш небесный покровитель, Марс, возвращается в созвездие Близнецов, наполняя вас энергией. Более того: Луна будет проходить через Весы, привнося эмоциональный акцент в ваши отношения. Используйте магию своего социального окружения.

Телец

Вы снова почувствуете себя увереннее. Успехов можно ждать на профессиональном поприще, ведь Луна в союзе с Венерой сможет принести ваш новые перспективы и прибыль.

Близнецы

Подвинься, мир. Марс находится прямо в Близнецах, и вам ничто не помешает. Не бойтесь быть в центре внимания. Луна будет мерцать в вашем праздничном пятом доме славы. Вас ждут новые интересные проекты и творческие успехи.

Рак

Вас ждет прочное сотрудничество – на работе, в дружеских или романтических отношениях. Следуйте своей интуиции сегодня, поскольку Луна в Весах зажигает ваш эмоционально управляемый четвертый дом сокровенных чувств.

Лев

Собираться вместе с близкими — вот в чем ваше счастье сегодня, и Марс прямо в Близнецах — еще одна причина, чтобы это произошло. В конце концов, тусклая энергия, которую вы, возможно, чувствовали в своей социальной жизни, наконец -то рассеивается, а прохождение Луны через Весы улучшит ваше положение.

Дева

Ваши способности к монетизации будут подчеркнуты сегодня, поэтому не стесняйтесь идти на необходимый риск; вы более ценны, чем вы думаете. Марс находится прямо в вашем 10-м доме славы. Чем больше вы позволяете себе развлекаться, тем больше у вас шансов на личное и финансовое процветание.

Весы

Луна в Весах принесет вам новые любовные приключения, страсть и успех в самовыражении. Вам повезет не только в любви, но и в дружбе.

Скорпион

Марс пройдет через ваш 8-й дом, а ,значит, ждите исполнений сокровенных желаний в любовном союзе. Также могут исполниться и другие мечты. Луна пройдет через 12-й дом и ее влияние усилит Венера.

Стрелец

Встреча с лучшими друзьями еще никогда не была такой приятной. Наконец-то Марс напрямую относится к вашему сектору отношений, что возвращает вас к дружбе и любви. Однако путешествие Луны через Весы освещает ваш социально сознательный 11-й дом общественных дел. Не забудьте ответить на особое приглашение, которое можете получить.

Козерог

Шагните вперед и покажите миру, из чего вы на самом деле сделаны. С Луной, мерцающей в вашем 10-м доме репутации и гармонирующей с Венерой через ваш второй дом самооценки, вы настолько же утонченны, насколько и изобретательны.

Водолей

Похоже, вы вернули свое обаяние, поскольку Марс, наконец, расположился прямо в Близнецах, принося энергию и импульс вашему пятому дому увлеченных проектов и самовыражения. На первый план благодаря Луне и Венере выйдет ваше обаяние и остроумие.

Рыбы

Вас ждет успех в финансовой сфере и любовных отношениях. Луна и Венера пройдут через ваши 8-й и 2-й дома, только усилив шансы извлечь выгоду. Будьте уверенне в себе, ведь вам сегодня все по плечу.

Как сообщал OBOZREVATEL, три знака зодиака могут потерять любовь до конца января, если не исправят ситуацию.

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