Два знака станут сказочно богатыми в сентябре: кто они

Сентябрь – месяц перемен. Наступил сезон практичной и уравновешенной Девы, и небесные транзиты принесут некоторым знакам материальный достаток и финансовые вознаграждения.

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По словам астрологов, начало осени – идеальное время, чтобы воплощать новые идеи и решаться на перспективные проекты. Двум знакам сентябрь принесет много неожиданных денег, полученных простым путем – это будет внезапная и невероятная удача.

Овен

В сентябре вы можете получить неожиданную прибыль. Вероятны даже выигрыши в лотерею. Вы часто сомневаетесь в своих силах и не всегда готовы рисковать ради журавля в небе – вам вполне достаточно синицы в руках. Однако в начале осени астрологи советуют забыть о мнительности и сделать что-то такое, чего вы от себя ну точно не ожидали – например, купить лотерейный билет.

Даже если вы весьма скептически настроены к "легким" деньгам – звезды предлагают рискнуть. Вы точно ничего не упустите, а шанс на выигрыш будет очень высоким.

Лев

В начале осени вам очень повезет с деньгами. По всей вероятности, вы не будете таким счастливчиком, как Овен, и не получите легких денег в лотерею, однако ваш банковский счет существенно пополнится.

Астрологи говорят, что вы получите вознаграждение за упорный труд – возможно премию или поощрение. Ваши старания наконец-то оценят, и вы будете испытывать гордость за свою работу. У вас есть все для успеха: талант, ум, способности, смелость и стремление. В сентябре вы можете порадовать себя большой покупкой, на которую долго не могли решиться из-за нехватки средств.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что три знака ожидает серьезная трансформация в сентябре.

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