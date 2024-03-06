Март и апрель этого года содержат несколько космических событий, которые сильно повлияют на мир благодаря их уникальной комбинации.

Первое событие состоится в ночь с 21 на 22 марта. Это – весеннее равноденствие. То есть продолжительность дня равна продолжительности ночи. Также вечером 21 марта Солнце пересечет небесный экватор. Явь и Навь (Ян и Инь) уравновешены. А по верованиям почти всех древнейших культур, в точные дни равновесия между разными полюсами появляется первобытная сила Абсолютного, создавшего мир. Поэтому совершают много обрядов, чтобы получить поддержку от Высшей Силы.

На третий день после Весеннего Ровенства произойдет первое в 2024 году лунное затмение. От этого затмения специалисты по астрологии не ждут каких-либо кардинальных изменений. Как любое лунное затмение оно – трансформационное. То есть что-то разрушится, а что-то создастся – в материальном плане. Пик затемнения произойдет в 9 часов 12 минут 25 марта 2024 года. Юпитер в соединении с созвездием Плеяд (семь Сестер, Стожары), позволит людям построить события, которые могут улучшить материальное состояние.

5 апреля произойдет еще одно событие. Точка равновесия между перигеем и апогеем земной орбиты вокруг Солнца. Многие общины, которые восстанавливают древнеславянские верования, отмечают Дажбожью Пасху именно 5 апреля. Отмечают эту дату и представители других мировых ведических течений. Именно 5 апреля огонь окончательно победил лед, день уже больше ночи, душа природы возвращается из Нави в Явь.

А 8 апреля произойдет уже солнечное затмение. Пик затемнения произойдет в 20 часов 17 минут по киевскому времени. Солнце, Луна, Меркурий и Венера скапливаются в созвездии Овен. Юпитер продолжает удерживать соединение с созвездием Плеяды. Открываются большие возможности для Украины изменить многие ситуации. Ибо Плеяды находятся в знаке Телец, который больше всего влияет на Украину.

Плеяды – интересное созвездие. В индийских ведических текстах Плеяды называют Картикейя, считается, что из Плеяд на нашу планету могут прибывать гости. Например, по ленне, из Картикейи прибыла женщина с золотым цветом кожи, и помогала Рами побороть демона Раванну. А индейцы инки рассказывают, что их боги прибыли из Плеяда (Стожаров). О Плеядах есть и упоминание в текстах древних вавилонян.

Интересным моментом солнечного затмения 8 апреля станет и возможность наблюдения кометы 2P/Понс-Брукса. Эта комета, летящая к Солнцу, будет видна (в некоторых регионах Земли даже невооруженным глазом) во время затемнения! Такого события (видимость кометы при затемнении) не было уже несколько десятков (если не сотен) лет!

Эта яркая комета подойдет максимально близко к Солнцу 24 апреля 2024! Из кометной астрологии нам известно, что появление комет на звездном небе предвещает большие потрясения планетарного масштаба. Причем часто непредсказуемые. Что и запустит Комета 12P/Понс-Брукса своим проходом возле Солнца. По мнению специалистов из разных стран мира, астрологических школ, события, которые спровоцирует комета своим приближением к Солнцу, должны быть благоприятными для Украины.

Некоторые люди говорят, что это "комета дьявола", потому что у нее есть два световых "рога". Но это не так. Рога в древности должны были символизировать плодородие. Мы можем видеть у разных народов фигурки богини плодородия – женщина с головой коровы. То есть это – символ богини – полумесяц и рога коровы. А во-вторых – сейчас идет год Дракона по восточному лунному календарю. А Дракон зеленый, и у него зеленая голова с рогами. Комета похожа на Дракона. Дракон в год Дракона. Многих это совпадение пугает.

И напомню обряд, который должен перевести возможные разрушительные силы затемнения в благоприятные. На стол кладем круглое зеркальце. При солнечном затемнении рядом стоят две чашки с водой (при лунном 3). При солнечном затемнении за 19 минут до середины наибольшей фазы затемнения растворяем все, от чего хотим избавиться, в пространстве (при лунном за 15).

Во время максимальной фазы затемнения можно спеть 5 раз Ом (лунного Адима). Тогда в течение 19 минут создаем позитив (при лунном затемнении 15 минут). После этого выпиваем воду сначала из левой чашки, после из правой (при лунном затемнении сначала левая чашка, потом правая, потом то, что посередине).

Таким образом, ключевые даты марта и апреля: 21 марта, 25 марта, 5 апреля, 8 апреля, 24 апреля: соответственно, Равноденствие, Лунное Затмение, Равновесие между Перигеем земной орбиты вокруг Солнца, Солнечное Затмение, Перигелий Кометы 12Р относительно Солнца.