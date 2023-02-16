Доверьтесь своей интуиции: весенний гороскоп для всех знаков зодиака

Эта зима действительно была одной из самых трудных, но с первым весенним теплом придет долгожданное обновление. В марте, в период весеннего равноденствия, можно приступать к первым серьезным шагам для воплощения целей.

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По словам астрологов, 2 марта Венера встретится с Юпитером в Овне, принося больше оптимизма, удовольствия, страсти и веселья. Первый сезон затмений в году начинается 20 апреля – этот переломный момент может вдохновить вас на переосмысление и поиск новых путей.

Овен

Венера, планета удовольствия и красоты, будет двигаться через знак Овна с 20 февраля по 16 марта, повышая вашу способность производить впечатление на мир. 2 марта астрологи советуют отправиться в путешествие.

21 марта и 20 апреля будут особенно благоприятны для того, чтобы показать себя окружа.щим. От того, какие решения вы примете в период затемнений, будет зависеть ваше будущее в течение следующих шести месяцев. Весна также будет способствовать творчеству и самовыражению.

Телец

Начало весны будет несколько сонным. Пока другие знаки будут просыпаться от зимней спячки, полны идей и энергии, Тельцы и дальше будут находиться в меланхолических раздумьях относительно будущего.

Период с 20 марта по 20 апреля следует использовать для того, чтобы прислушиваться к своему внутреннему голосу. Вы можете получить ценную информацию, посредством которой состоится духовное и физическое исцеление. Определение приоритетов в работе над собой в это время может привести к еще большей любви к себе и, наконец, к достижению ваших масштабных целей. Приблизительно 5 мая лунное затмение и полнолуние в вашем секторе партнерства будут способствовать улучшению личных отношений.

Близнецы

Ранняя весна может быть наполнена совместными усилиями и новыми стремлениями. Вы даже больше, чем обычно, мотивированы общаться с другими. Но убедитесь, что проекты, которые вы предлагаете окружающим, соответствуют желаниям вашего сердца и долгосрочным планам.

Поскольку Венера, планета наслаждения и красоты, движется через вашу зону духовности с 16 марта по 10 апреля, следует выделить больше времени для медитации и заботы о своем психическом здоровье. позволит вам сиять еще ярче

Рак

С приближением весны вы чувствуете беспокойство и хотите вырваться из зоны комфорта. Доверяйте своей интуиции, а не посторонним советам. С 16 марта по 10 апреля общение с друзьями и коллегами принесет успех и вознаграждение.

Заботьтесь также о собственных потребностях, когда вы вносите вклад в совместные усилия. Лунный затмение и полнолуние будут способствовать обучению и познанию.

Лев

Весна часто подпитывает ваше желание освободиться от обыденной рутины и получить новые впечатления, особенно с 20 марта по 20 апреля, когда уверенное Солнце, ваш правитель, будет двигаться через вашу зону приключений.

2 марта Венера соединится с Юпитером, расширяя ваше состояние и способность доверять себе и верить в себя. Приблизительно 7 марта полнолуние будет в вашем денежном секторе. Вы можете увеличить поток дохода или получить помощь в профессиональном проекте.

Дева

Начало весны для Дев будет способствовать сосредоточению внимания на уровне вашего эмоционального комфорта.

Вы проявите себя самым лучшим в отношениях с любимым человеком и в переговорах с коллегами. Приблизительно 7 марта полнолуние в вашем знаке может повысить вашу чувствительность и дать возможность отдать предпочтение саморефлексии. То же касается ретроградного движения Меркурия с 21 апреля по 14 мая в вашей высшей зоне обучения. Внимание к повседневным деталям – ваша сильная сторона. Весной вы сможете наконец-то воплотить самые масштабные планы.

Весы

С 1 по 20 марта звезды советуют уделить время здоровью. Любые оздоровительные процедуры принесут пользу и улучшат самочувствие.

С 20 марта по 20 апреля – благоприятный период, чтобы улучшить личную жизнь или обрести вторую половинку. У вас будет четкое понимание своих эмоциональных потребностей. Освободите место для новых впечатлений. Общение будет полезно для вашего внутреннего спокойствия. 20 апреля солнечное затмение и новолуние попадут в вашу зону партнерства, побуждая обратить внимание на баланс между работой и личной жизнью. С 11 апреля по 7 мая – время личностного роста и незабываемого опыта.

Скорпион

Вы почувствуете, что можете погрузиться в поток рутины в повседневных делах. Вам следует выработать небольшие, но устойчивые привычки, чтобы заботиться о духовном и физическом здоровье. Это может быть йога, медитация или терапия. Весна изменит вашу общую жизненную силу и позитивное мировоззрение.

С 7 мая по 5 июня – самый продуктивный период для достижения карьерных высот и новых начинаний. Звезды советуют взять отпуск на работе и уехать в путешествие.

Стрелец

2 марта отмечается один из самых прекрасных и счастливых дней в году, когда Юпитер встретится с Венерой в романтической зоне. Хорошее самочувствие, оптимистичные настроения этого момента откроют лучшие возможности первого месяца весны.

С 20 марта по 20 апреля – время для творчества, любви и путешествий. Слушайте свое сердце. Проявите доброжелательность, внимание и заботу к окружающим. Это может привести к расширению возможностей. Вам будет хорошо выделить время для саморазмышлений примерно 21 марта и 20 апреля, в период новолуния. У вас могут возникнуть достаточно яркие откровения о том, как вы хотите поделиться своими эмоциональными переживаниями с другими.

Козерог

Вы можете почувствовать, что в вашем напряженном графике действительно не хватает времени, чтобы позаботиться о своем здоровье. Вы слишком много внимания уделяете карьере. Весной пора остановиться. Друзья и любимые нуждаются в вашей поддержке.

Два полнолуния и солнечное затмение 21 марта и 20 апреля могут подтолкнуть потрясающие осознания того, как мало вы уделяете времени родным. Считайте это уникальным шансом для перемен.

Водолей

Водолеи весной будут в центре внимания. Вас ждет активный период на работе – мозговые штурмы, переговоры, конференции, выступления, заседания, договоры.

Общение с другими является неотъемлемой частью вашего процветания, но просто убедитесь, что у вас достаточно времени для ухода за собой и удовлетворения собственных потребностей. Как новолуние 21 марта, так и солнечное затмение 20 апреля создадут основу для личного роста и обучения.

Рыбы

Завершая сезон ваших дней рождения и вступая в весну, уверенное Солнце движется через ваш сектор собственного достоинства с 20 марта по 20 апреля. Теперь вы можете превратить стремления и намерения, которые вы поставили себе этой зимой, во что-то действительно ощутимое.

Это может быть новая работа или романтические отношения. Весна доставит вам много радости и позволит чувствовать себя лучшей версией себя.

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