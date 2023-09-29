Добрые намерения реализуются: три знака зодиака почувствуют любовь 29 сентября

В воздухе витает романтика – астрологи объясняют это тем, что наступил сезон Весов, знака, отвечающего за гармонию и любовь. Вдобавок полнолуние в Овне всегда ассоциируется с кульминацией стремлений, целей и мыслей. То, чего мы желали и надеялись увидеть, имеет все шансы сбыться 29 сентября.

Полнолуние поможет увидеть, как результаты наших самых сокровенных желаний воплощаются в реальность. По словам астрологов, три знака зодиака будут особенно чувствительны к изменениям.

Близнецы

Полнолуние в Овне поможет все расставить на свои места. Вы отвергнете страхи и переживания. Сегодня вы сможете убедиться, что стоит доверять себе и сохранять веру в любимого человека.

Вы часто отступаете после малейших трудностей и препятствий, поэтому теряете шансы на успех, признав поражение слишком рано. Когда-то вы и не надеялись обрести одну любовь на всю жизнь, однако сегодня вы осознаете истинную ценность и глубину взаимных чувств.

Видео дня

Весы

Возможно, в начале месяца вам казалось, что дела обстоят не так, как вам хотелось бы. Но полнолуние в Овне – идеальное время для исполнения желаний. Главное, чтобы ваши цели были направлены на успех и гармонию.

29 сентября вы сможете наладить отношения с партнером. Искренние разговоры будут способствовать взаимопониманию. Не будет фанфар или громких празднований, только успокоительное осознание того, что вы оба на одной волне и желаете вместе идти к общей цели.

Козерог

Транзиты Весов хорошо сочетаются с вашей природой и нравом, а полнолуние в Овне поможет привнести гармонию и страсть в отношения. Все, что вам нужно – это мир в доме, и во время этой лунной фазы ваши надежды и мечты сбудутся.

Вы создадите действительно уютную и комфортную атмосферу и сможете разрешить споры, долго не дававшие вам покоя.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, некоторым знакам зодиака придется пережить серьезную трансформацию.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.