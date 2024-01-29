Для кого конец января будет неудачным: финансовый гороскоп для всех знаков

Последняя неделя января и первые дни февраля станут непростым периодом с финансовой точки зрения. Так Овнам нужно будет внимательно относиться к своим обещаниям и обязательствам, Тельцам – тратить средства целенаправленно, а Рыбам – ограничить большие затраты.

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Что еще ждет наши финансы в ближайшие дни, рассказали астрологи. Читайте дальше, чтобы узнать прогноз для своего знака.

Овен

Вселенная придаст вам энергии и побдит к профессиональному развитию. Упорно работая, вы сможете принять любой вызов и решить сложные вопросы, даже те, с которыми до сих пор не удавалось справиться. Вы будете иметь больше мотивации и находить неожиданные решения, которые помогут вам или вашей компании работать лучше. Если вы ищете работу, обсудите это с друзьями – вы можете получить неожиданную помощь. В финансовых вопросах вам придется посмотреть правде в глаза и наконец что-то сделать со своими обязательствами.

Телец

В вас проснутся решительность и сила. Беритесь за более сложные задачи, потому что в скором времени вы получите за них вознаграждение. Тельцы, занимающиеся собственным бизнесом, хорошо проведут время, встретятся с потенциальными клиентами и заключат выгодные контракты. Представителям знака, находящимся в поисках работы, рекомендуется рассылать свои заявки куда только возможно. И постарайтесь соблюдать все свои финансовые обязательства и выполнять все вовремя, так у вас не возникнет проблем.

Близнецы

У вас есть амбициозные планы? На этой неделе вы будете иметь достаточно силы воли и решимости для их реализации. Вы вспомните какое-то старое дело и захотите его кончить. Это должно принести вам признание. Владельцы бизнеса наконец-то найдут время для всех необходимых встреч и мероприятий, связанных с развитием компании. Тем, кто находится в поиске работы, рекомендуется быть инициативнее. И в любом случае не забывайте своевременно оплачивать счета.

Рак

На этой неделе может произойти так, что реализацию ваших планов придется задержать или отложить. На работе не реагируйте слишком эмоционально на какие-либо неприятности или отсутствие уважения со стороны коллег. На самом деле ситуация может быть иной, чем вы думаете. Зато беритесь за реализацию даже безумных творческих идей. Не забывайте смело представить свои навыки, особенно если вы находитесь в поиске работы. В финансовых вопросах следует экономить и искать скидки на выбранные товары.

Лев

Неделя добавит вам энергию для действий. Это будет хорошее время для обучения и развития, потому что ваш разум будет устремлен в будущее и неудержим. Сейчас вы творчески нацелены на работу с клиентами. Это будет особенно полезным владельцам бизнеса. Во второй половине недели вас ждут важные встречи с влиятельными людьми. Люди, которые ищут работу, не должны отказываться от своих требований. Если вы продолжите пробовать, вы найдете правильную должность и справедливую зарплату. С вашими финансами сейчас все хорошо, поэтому руководствуйтесь собственными желаниями.

Дева

У вас появится возможность договориться о лучших условиях на работе. Вы можете столкнуться с новым направлением в своем развитии, это заставит вас принять серьезные решения. Не недооценивайте своих врагов и конкурентов. Ставьте перед собой амбициозные цели и смело идите к ним. Поработайте также своей репрезентацией в социальных сетях. Работа, о которой вы мечтали, может внезапно стать вашей реальностью. В финансовых вопросах постарайтесь не брать и не давать ссуд – это слишком рискованно сейчас.

Весы

Ваша интуиция усилится, и это даст вам понимание людей и сложных ситуаций. Чужие проблемы и жалобы перестанут производить на вас впечатление, вы будете уверены в своих решениях. Собственный бизнес для представителей знака сейчас находится в хорошем положении – есть перспектива увеличения прибыли. Ваш товар или услуга станут более привлекательными для клиентов. Чтобы получить работу, вам придется научиться производить впечатление на всех уровнях. В финансовых вопросах это благоприятное время, чтобы начать экономить.

Скорпион

Ваши амбиции и сила воли растут. Не откладывайте важные дела на потом, ведь именно сейчас вы можете многое получить за упорный труд. Прислушайтесь к мнению клиентов, они могут вас удивить. Сейчас есть шанс получить лучшую работу, чем вы даже мечтали. На этой неделе финансовые дела будут идти хорошо, но избегайте импульсивных покупок в интернете.

Стрелец

Это будет хорошая неделя. У вас появляются хорошие идеи, которые будут отлично приняты вашими коллегами. Особенно будет везти женщинам, желающим работать на себя – сейчас можно рискнуть открыть собственное дело. У вас есть все ресурсы, чтобы сделать это. Если вы ищете работу, смело претендуйте на высшую должность, поскольку у вас будет преимущество перед конкурентами. В финансовых вопросах вы без проблем справитесь с текущими затратами.

Козерог

У вас станет больше сил и улучшится настроение. На работе не сплетничайте, когда в этом нет нужды. Некоторые ваши дела затянутся и могут не быть доведены до конца, поэтому много о них не говорите. В заключении сделок прежде руководствуйтесь соображениями выгоды. Если вы ищете работу, соглашайтесь даже на временные предложения – вам сейчас необходим источник стабильного дохода. Не берите на себя слишком много затрат, поскольку вам может быть трудно справиться со всеми.

Водолей

На этой неделе вы будете амбициозны и изобретательны. На работе вы можете злиться на людей, которые должны были помочь вам, но подвели вас. Однако не переживайте, вы справитесь со всем самостоятельно. Вы будете организованы и сможете разобраться даже в самых сложных задачах. Постарайтесь не быть слишком рассеянными, это может принести финансовые потери. Причем значительные.

Рыбы

На этой неделе вы сосредоточитесь на важных вещах. На работе не позволяйте никому говорить за вас, потому что тогда вам придется столкнуться с последствиями решений, которые принимали не вы. Избегайте участия в деятельности, ведущей к росту задолженности. Работайте над своей репрезентацией, особенно если ищете работу. Что касается финансов, отдохните от больших расходов – сейчас лучше немного сэкономить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки ждет финансовое процветание в феврале.

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