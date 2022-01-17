Девы получат признание, а Весы будут праздновать: гороскоп на 17-23 января

Для Дев это будет одна из лучших недель – они получат признание за свои достижения, а у Весов появятся поводы для празднования. Овнов ожидает продуктивная работа, а Раков - интересные идеи и перспективы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 17-23 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Чрезвычайно продуктивная неделя. Вы довольно легко выныриваете из непростого периода празднований, возможно за счет того, что все это время поддерживали рабочую форму, и начинаете восхождение к новым вершинам.

Телец

Может произойти обострение в отношениях на работе. Вас будут пытаться запугать, выбивать из колеи, заискивать, словом, всячески манипулировать и делать все, чтобы вы поступили так, как хочется кому-то.

Видео дня

Близнецы

Возможен значительный спад активности, и это не только потому, что захочется вам покоя. Вы можете столкнуться с некоторыми препятствиями, мешающими вам даже выполнять ваши привычки служебные или семейные обязанности.

Рак

Появляются интересные идеи и перспективы, у вас словно глаза раскрываются какие-то новые аспекты, и вы можете выступить с оригинальными предложениями создать что-то новейшее и незаурядное.

Лев

Кажется, вы уже несколько устали отдыхать, так что с радостью и восторгом возвращаетесь на рабочее место, и начинаете работать, немало удивляя и коллег и руководство своими рвением, энергией и энтузиазмом.

Дева

Одна из лучших недель – вы находитесь буквально на седьмом небе от счастья, получаете только комплименты – и за ваш внешний вид, и за ваши умения и профессионализм. В конце концов, именно сейчас вы получаете признание за ваши достижения.

Весы

У вас есть дополнительные поводы для празднования. Возможно, это будут какие-то семейные праздники, ваши близкие или вы получаете какие-то награды и у вас есть прекрасная возможность в очередной раз собраться всем вместе и что-то дружно отметить.

Скорпион

Будете заниматься семейными делами, заниматься разными вопросами обустройства своей территории, решаете семейные проблемы, наконец, продолжаете наслаждаться уютом вашего дома.

Стрелец

Производственные вопросы требуют быстрого решения, и вы должны взять на себя ответственность и выбрать тот единственно верный путь, который приведет к наилучшим результатам. Выбор будет непростым, но его нужно сделать именно вам.

Козерог

Эту неделю вы посвящаете размышлениям и планированию, никуда не торопитесь, понимая, что это чрезвычайно важно – осознать куда же вам идти. Впрочем, это будет довольно легко, ведь у вас уже есть определенные замыслы и мечты.

Водолей

Изменения, происходящие сейчас в вашей жизни, очень вас нервируют и вгоняют в стресс, вы не были к ним готовы, да и напряжение вызывают то еще – вас может мучить бессонница и прочие не очень положительные проявления.

Рыбы

Очень тихая и умеренная неделя, когда вы будете заниматься наведением порядка в своей жизни, на рабочем месте, в доме, приходить в себя после праздников, больше заботиться о своем здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL: