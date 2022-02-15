Новые возможности, повышение или вечеринка: гороскоп на 15 февраля

Девам откроются новые возможности с перспективой больше зарабатывать и поднять свой статус, а Водолеи могут рассчитывать на повышение или дополнительную ответственность. Тельцы могут получить интересные предложения от любимых, а Раки попадут на светское мероприятие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 15 февраля. Кто получит деньги и у кого будет лёгкий день, читайте дальше.

Овен

Вам сейчас все удается, даже самые сложные задачи легко решаются, хотя вы были готовы к длительному и изнурительному пути. И это касается как производственных вопросов, так и личных.

Телец

Личные вопросы выходят на первый план. Вы можете получить интересные предложения от любимых, поклонников или даже бывших партнеров, которые меняют вашу дальнейшую жизнь, если вы их примите.

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Близнецы

Самое время завершить какую-то очень давнюю историю, закончить проект, над которым вы уже долгое время работаете и все время кто-то мешает вам достичь финала. Сосредоточьтесь на нем и доведите все до конца.

Рак

Будет возможность выгулять себя среди людей – можете попасть на светское мероприятие, выставку, конференцию, среди интересных и местами пафосных персонажей, но вам будет достаточно комфортно, а еще весело и раскрепощенно.

Лев

Вы уже долгое время были очень правильными и консервативными, аж до тошноты, не позволяли даже немного свободы и вольнодумства. Поэтому пришло время быть свободнее в своих мыслях и действиях – и вы сразу увидите, как изменится ваша жизнь.

Дева

Перед вами открываются новые возможности – можете попасть в новый интересный проект, который не только придаст вам дополнительный заряд или откроет перспективы больше зарабатывать, но и поднимает ваш статус.

Весы

На сегодняшний день у вас чрезвычайно важная задача - достойно пройти все бюрократические коридоры, разные инстанции, завершить свои юридические или имущественные дела, пообщаться с юристами, чиновниками, политиками.

Скорпион

Будет достаточно напряженно, у вас есть основания для раздражения, потому что что-то идет не по плану, и вы можете настолько проникнуться, что даже вступить чуть ли не в открытый поединок. В конце концов, лучше все же плохой мир, чем добрая война.

Стрелец

Все, чем бы вы сегодня ни занимались, способно вам приносить деньги, даже какие-то ваши увлечения для души. И вдруг вы можете понять, что все это можно и нужно монетизировать, стоит только немного доработать.

Козерог

Добавьте в свою жизнь немного смелости и даже наглости, дайте себе возможность делать все, что хочется – и вы увидите, как легко вы начнете достигать поставленных целей. Не оглядывайтесь на других, будьте эгоистами.

Водолей

Рассчитывайте на повышение или любую дополнительную ответственность, которая станет для вас положительным фактором и волшебным пенделем. Конечно, работы и напряжения станет больше, но все это вам пойдет на пользу.

Рыбы

Вам все время сегодня будет что-то мешать - то родные цепляются, то давление чувствуете, то какая-то слабость накатывается. Словом, не очень вы сейчас настроены работать, так что о производительности можно забыть.

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