Девы погрузятся в ностальгию, а Весы отправятся в путь: гороскоп на 8 февраля

Девы почувствуют ностальгию по прошлому и старым друзьям, а Весы могут внезапно собраться в путь и отправиться навстречу приключениям. Скорпионы могут признаться в любви, а Близнецам предложат выгодный проект.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 8 февраля. Кто пойдет в новом направлении, а кого ждут споры, читайте дальше.

Овен

Мир вокруг как будто перестает для вас существовать – настолько вы будете увлечены своими текущими делами, тем более, что вечером вас ждет нечто приятное и вы спешите как можно скорее справиться со своими обязанностями.

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Телец

Вы пришли уже к той черте, когда некуда отступать, так что приходится как-то преодолевать свои страхи и идти вперед, начиная новое дело или отправляясь в новом направлении. В конце концов, вы осознаете, насколько это важно, и преодолеваете собственное сопротивление.

Близнецы

Кто-то из знакомых предложит вам то, от чего вы будете просто в восторге – возможно, какой-то очень выгодный и интересный проект, способный раскрыть ваши таланты, еще и дополнительно заработать.

Рак

Сегодня придется ваш день расписать буквально по минутам, и у вас нет времени для размышлений, эмоций и прочих тормозящих факторов. Да и вообще впереди – очень ответственный период, когда нужно сосредоточиться на чем-то одном.

Лев

Споры с коллегами могут обостриться, вам будет довольно трудно прийти к общему мнению, и есть вероятность серьезно поругаться. Конечно, нужно стремиться к компромиссам, но иногда и противостояние будет полезным.

Дева

Старые фото и воспоминания сегодня способны вас растрогать чуть ли не до слез. Вы почувствуете ностальгию и приятную боль, когда вспоминаете прошлое вместе со своими друзьями, с которыми у вас и сейчас сохраняются хорошие отношения.

Весы

Сегодня вы можете внезапно начать куда-нибудь собираться в дорогу или уже отправиться навстречу приключениям. И впереди у вас – новые впечатления, знакомства, новые горизонты и перед вами раскрывается совершенно новый мир.

Скорпион

Весна уже постепенно приходит в вашу реальность вместе с любовью. И вам не захочется расставаться настолько, что вы можете даже признаться в любви или предложить общее будущее.

Стрелец

Может понадобиться ваша способность собирать вокруг себя людей и формировать коллективы. Конечно, управлять людьми не просто, но ваши лидерские способности пригодятся – вы умело управляете и собой, и людьми.

Козерог

Это будет день любви и заботы, потому что ваши близкие потребуют внимания, времени и финансовых вливаний. Впрочем, вы чувствуете эту большую ответственность, ведь никто кроме вас не обеспечит им необходимую заботу.

Водолей

Возможно, вам кажется, что только ваше мнение единственно правильное, но ведь существуют и другие взгляды на жизнь. И сегодня вы можете столкнуться с тем, что ваши родные или коллеги могут не разделять ваши взгляды, и это может стать поводом для обострения.

Рыбы

То, чем вы сегодня занимаетесь, не приносит немедленной пользы, но сработает несколько позже. Поэтому разрабатывайте планы, рассчитывайте бюджеты, заключайте сделки, инвестируйте деньги и усилия, оформляйте бумаги.

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