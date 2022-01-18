Дев ожидает романтика, а у Близнецов появится поклонник: гороскоп на 18 января

Дев ожидает романтический день, а Близнецы могут начать роман с зарубежным поклонником или поклонницей. Тельцы должны сделать важный выбор относительно юридических аспектов, а у Рыб появится повод встретиться с друзьями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 18 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Настроение у вас очень душевное, вы настроены щедро делиться с другими всем, что у вас есть – деньгами, опытом, добрым словом, навыками, а если имеете свободное время – то и просто общением.

Телец

Вы должны сегодня сделать важный выбор, особенно по делам, касающимся юридических аспектов, например, решаете стоит ли вам обращаться в суд или за юридической помощью, простить или надеяться на справедливость закона.

Видео дня

Близнецы

Неожиданно может начаться роман с зарубежным поклонником или поклонницей, вас будут осыпать комплиментами и пытаться вовсю соблазнить. Конечно, вам будет очень приятно стать чьим-то вдохновением.

Рак

Стоит вам сегодня поработать с полной отдачей и искренностью, на которые только способны, и можете рассчитывать на очень щедрые подарки от людей и вселенной, благодарность в виде денег, подарков и еще разных приятных бонусов.

Лев

Вы сегодня работаете с энтузиазмом и безумной энергией, подавая другим пример. Ваше руководство и коллеги восхищаются вашим рвением, и с радостью принимают ваши интересные рационализаторские предложения.

Дева

День может показаться довольно романтичным, с разным приятным общением, встречами, свиданиями. Словом, вероятны ваши контакты с людьми, которые вам симпатизируют и которые нравятся вам.

Весы

День обещает быть спокойным, можно планировать какие-нибудь приятные занятия, которые будут вам массаж, шоппинг, свидания, встречи с друзьями. Кроме того, вы получаете очень интересные предложения как личного характера, так и по работе.

Скорпион

Вы сегодня будете с надеждой всматриваться в будущее и пытаться просчитать разные варианты дальнейшего пути, анализировать, что для вас лучше и как можно быстрее и без особого напряжения достичь вожделенной цели

Стрелец

Не спешите никуда, потому что все равно сейчас никуда не успеете, сегодня не лучшее время для каких-либо активных действий. Лучше сохранить силы и время, вы таким образом еще и обезопасите себя от разочарований.

Козерог

Деньги сегодня нуждаются в очень вежливом отношении, аккуратности и подсчете. Их не будет слишком много, но их нужно будет пересчитать и правильно распределить – вот на текущие нужды, что-то на погашение задолженности, а то и на инвестиции.

Водолей

Вы сегодня удивительно активны и энергичны, и делаете так, будто это ваши последние попытки что-то сделать. Вас подгоняют какие-либо конечные сроки и вам приходится очень быстро работать и мгновенно принимать решения.

Рыбы

У вас сегодня будет еще один повод, чтобы встретиться с друзьями или родными. И не обязательно это будет в честь завершения новогодних праздников. Возможно, это будет по вашей инициативе и в честь ваших личных достижений.

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