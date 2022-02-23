Деньги, любовь и исправление ошибок: гороскоп на 23 февраля
Весам посыпется столько денег, что они не будут знать, что с этим богатством делать, а Водолеи станут в этот день более романтичными и чувственными. Козероги осознают свои ошибки и начнут их исправлять, а Львам стоит проявить смелость и рискнуть.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 23 февраля. Кто может изменить свои цели и кто будет много работать, читайте дальше.
Овен
Настроение у вас сегодня прекрасное, вы и просыпаетесь с вдохновением, и на работу радостно отправляетесь, и работаете с огоньком, что уж говорить о том, как радостно возвращаетесь домой. Словом, очень энергичный день.
Телец
Возможно, вы сегодня примете решение о каких-то незначительных изменениях, небольших усовершенствованиях, которые вас развлекут, но события, которые произойдут, могут быть достаточно значительными, и вместо легкой уборки вы устроите целую перестройку.
Близнецы
Приходящая информация играет чрезвычайно важную роль, поскольку, узнав об определенных обстоятельствах или получив определенные новости, вы можете значительно изменить и свои цели, и способы или пути их достижения.
Рак
Ваша деятельность потребует максимальной концентрации, а между тем, вы постоянно отвлекаетесь на разные второстепенные дела. Но сегодня стоит отбросить все лишнее, решительно отключить телевизор и социальные сети, и завершить запланированный проект.
Лев
День, когда можно и нужно рисковать, особенно, если впереди вы не видите перспектив и немного страшно вляпаться куда-то не туда. Но стоит проявить смелость и безрассудство – и пойти вперед.
Дева
Вас ожидает просто невероятное количество работы, ведь вы ее накопили за несколько дней, еще и придется сегодня много функций срочно выполнять. Но вдохновения хватит и на плановые работы, и на внеплановые нагрузки.
Весы
Посыплются деньги, а с ними – и вопросы, что с ними делать. Ведь сегодня все ваши источники финансирования вдруг решат поделиться с вами добром. И вы можете к такой щедрости не быть готовыми.
Скорпион
День потребует мгновенных реакций и быстрых решений, но утром вы долго все взвешиваете и раскачиваетесь, не в силах сделать какие-либо решительные шаги. Впрочем, после обеда к вам возвращение и острый ум, и скорая реакция.
Стрелец
Сегодня не стоит сидеть на одном месте и быть наедине с собой - выходите в люди, общайтесь, назначайте совещания, посещайте конференции или какие-либо групповые мероприятия, где можно и на людей посмотреть, и себя показать.
Козерог
Приходит осознание того, что вы в этой жизни делаете не так. Возможно, кто вам открывает глаза на ваши ошибки, а возможно и вы сами понимаете, и начинаете что-то менять, и все это исправлять.
Водолей
День, когда вам захочется давать своим близким и любимым больше внимания, любви, заботы, проявлять свою любовь. Вы становитесь более романтичными и чувственными, и ваши любимые также отвечают вам взаимностью.
Рыбы
Будете иметь шанс разобраться в своих финансах, и, в конце концов, сделать все, чтобы их в вашей жизни стало больше. Не обязательно, что вам придут деньги уже сегодня, но определенный план у вас уже будет. Останется его только реализовать.
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