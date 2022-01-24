Деньги и любовь: трем знакам зодиака повезет 24-30 января

Близнецы получат много денег, а Раки погрузятся в бурный роман. У Козерогов же будет столько энергии, что они будут успевать все и везде.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп по картам таро на 24-30 января. Подробнее о счастливчиках читайте дальше.

Близнецы

Деньги приходят в таких количествах, что будет непросто справиться с ними, придется даже просить посторонней помощи. Но это будут приятные заботы – и по получению, и по пересчету, и по распределению ваших средств.

Рак

Может оказаться, что рядом с вами находится человек, способный превратить вашу обыденную жизнь в интересный бурный роман. И ваши просто приятные отношения перерастают во что-то сказочно-невероятное.

Видео дня

Козерог

Энергии нынче у вас столько, что хватит на обогрев небольшого городка, и вы с радостью бросаетесь решать и свои привычные дела, и с удовольствием выкладываетесь на работе, и на учебе, завершаете древние проекты и узнаете новое.

Как сообщал OBOZREVATEL: