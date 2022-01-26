Деньги из прошлого и новые идеи: гороскоп для всех знаков зодиака на 26 января

Львы получат небольшие деньги – зарплату или возврат займа, а Девы встретят новых людей с новыми идеями, например, бизнес-проекта. Весы будут принимать важное решение, а Водолеи – наводить порядок вокруг себя.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 26 января. Кто сделает немало дел и кому следует прислушаться к интуиции, читайте дальше.

Овен

Жизненный темп значительно ускоряется, вам снова нужно успевать делать немало дел в небольшой промежуток времени. Но вы очень стараетесь, а сегодня у вас по плану и дорога, и работа, и развлечения, и встречи, и веселье.

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Телец

Сейчас вам почему-то очень одиноко, так хочется почувствовать дружеское плечо, чтобы кто-то вас выслушал или просто обнял, а может и хороший совет дал. Наконец, найдется сегодня тот человек, который вовремя окажется рядом.

Близнецы

Успокойтесь и выдохните, сегодня вам уже можно перевести дух, меньше работать, а может и вовсе отложить все дела, требующие беготни и больше сосредоточиться на внутренних процессах.

Рак

Жизненный тонус сегодня может быть снижен, вам надоели все ваши привычные занятия, и даже те, что приносят удовольствие, и вы задумались: что можно было бы изменить, чтобы было интереснее жить, и от чего получать кайф.

Лев

Подставляйте карманы, потому что ожидаются небольшие поступления – зарплата, возврат долга или какие-то деньги, о которых вы давно уже и думать забыли, словом, деньги из вашего прошлого или от людей из прошлого.

Дева

Новые люди с новыми идеями стучат в вашу дверь, и это могут быть очень интересные бизнес-проекты, реализация которых способна изменить всю вашу дальнейшую жизнь, не говоря уже об увлечениях и направлениях вашей деятельности.

Весы

Решения, которые вы сегодня принимаете, будут очень важными и ответственными шагами, но вы уже к ним готовы и морально, и физически. Да и голова уже давно работает над созданием новых целей и направлений.

Скорпион

Совместная работа и творчество сегодня дает свои результаты. Вместе со своими коллегами и единомышленниками вы создаете не только приятную атмосферу общения, но и новые интересные идеи и проекты, способные сделать вас более состоятельными.

Стрелец

Прислушайтесь к себе, интуиция вам сегодня подсказывает, кто из вашего окружения не совсем честен с вами, а еще вы решаете, какие из многочисленных планов и мечтаний нужно реализовывать, а какие стоит отложить на время или забыть навсегда.

Козерог

Сегодня вы можете несколько урезать свои расходы или, по крайней мере, пересмотреть финансовую политику, поскольку в последнее время вы и так были безудержны и многое себе позволяли. И поскольку пока ваши финансовые ресурсы ограничены, приходится как-то сбавлять аппетиты.

Водолей

Вдруг захочется навести безупречный порядок вокруг себя, причем это касается и порядка на столе или в шкафах, и компьютер с телефоном почистите, а еще и свои социальные сети значительно освободите от негативных персонажей.

Рыбы

Сегодня будете сознательно браться за очень сложные задачи и брать на себя повышенные обязательства, ведь вам сейчас необходимо испытать собственные возможности и доказать себе, что вы способны на большие дела.

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