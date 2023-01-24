Денежная удача или романтика: гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Дев ждет финансовая удача, они получат деньги, на которые и не рассчитывали. Весов – романтика, в их жизни может появиться особенный человек.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 24 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Не стоит спешить, даже когда вас будут подгонять, делайте все медленно и четко, потому что вам сейчас нужно качество, а не скорость. Вы хорошо знаете свои обязанности, отлично владеете всеми инструментами и приемами, в конце концов вы профессионал, знающий себе цену.

Телец

Будет зарплата или какие-то другие выплаты, но вы можете этих денег и не увидеть, ведь придется сразу перебросить эти средства другим, заплатить по счетам, отдать долги или купить что-то значительное, о чем давно мечтали.

Близнецы

Можете сегодня увлечься идеей и сразу бросаетесь ее воплощать, пока есть желание. Здесь же начинаете изучать теорию, закупать материалы и инструменты в невероятных количествах. Словом, все как всегда, потому что для вас "хочу" – хуже чем "болит".

Рак

Сегодня ваша фантазия работает особенно мощно, вы будто формируете для себя дальнейшую жизнь, поэтому не сдерживаете поток представлений о том, каким вам хочется ее видеть. Главное – все же не забывать о реальности и законах.

Лев

Какие-то уважаемые и известные люди сегодня могут вам предложить очень интересные проекты, работу, должность, что-то очень ценное и перспективное, что может вас вывести на более высокий уровень и изменить всю вашу дальнейшую жизнь.

Дева

Деньги сегодня приходят очень легко, вы даже удивитесь насколько это просто. И это могут быть не только электронные платежи или купюры, но и какие-то ценные вещи или советы, которые вы быстро можете превратить в звонкую монету.

Весы

Любовь может случиться совсем внезапно и перевернуть вашу жизнь вверх дном. Вы так тщательно все строили, вдруг появляется тот или та, кто сводит на нет все ваши попытки как-то упорядочить и запланировать вашу жизнь.

Скорпион

Сегодня будут приятные сюрпризы и подарки, то ли от ваших поклонников, то ли от родных и близких, которые вдруг решат вас порадовать и удивить, поддержать материально или просто поднять настроение чем-нибудь милым и приятным.

Стрелец

День может показаться пустым, у вас будет немало свободного времени, но вместо того, чтобы отдыхать или откровенно бить баклуши, обстоятельства требуют, чтобы вы делали вид, будто безумно озабочены.

Козерог

День будет напряжен и насыщен разными событиями, например, неожиданно могут нарисоваться привлекательные перспективы в работе или личной жизни, вам встречаются интересные люди.

Водолей

Сегодня окажется, что вас окружают не просто очень милые и приятные, но и необыкновенные люди, которые протянут вам руку помощи, даже если вы ее не ожидали. И это открытие сделает вас очень счастливыми.

Рыбы

Утром вы долго раскачиваетесь, сомневаетесь и собираетесь с мыслями и желаниями, совсем не уверены, что знаете, что вам делать. А вот после обеда все ускоряется, и у вас уже нет времени думать, потому как работать надо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.