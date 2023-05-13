Денежная удача или романтика: гороскоп на 13-14 мая для всех знаков зодиака

Близнецов ждет большая финансовая удача, они получат деньги, на которые не рассчитывали. Раки смогут наслаждаться романтикой.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 13-14 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Все выходные вы занимаетесь домашними хлопотами и, воспользовавшись возможностью, выбрасываете из дома чуть ли не все, что считаете излишним. Словом, это будут дни глобального очищения.

Телец

Вы сейчас чрезвычайно активны, выходите в люди, еще и можете собирать вокруг себя верных друзей и коллег для какого-то празднования, для творческих или деловых встреч. И вы здесь играете очень важную роль.

Близнецы

Сейчас можете получить столько денег, сколько и не мечтали, и поставите собственный рекорд, например получите максимально высокий гонорар, чаевые или любую другую оплату вашего труда или финансовый подарок.

Рак

Личная жизнь набирает обороты, вы назначаете свидания, активно общаетесь, часами переписываетесь или говорите по телефону, в конце концов, можете закрыться с любимым человеком на все выходные и очень активно провести время вместе.

Лев

С удовольствием проведете время с родными и близкими, особенно если вы долгое время с ними не виделись или они приехали к вам издалека. И вы все выходные посвятите своим родным, вволю наговоритесь, нагуляетесь, наобнимаетесь.

Дева

Захочется хоть день провести в состоянии овоща, ничем не заниматься, никуда не выходить, может, даже с постели не вставать, чтобы максимально отдохнуть. В конце концов, даже если родные будут протестовать, у вас есть достаточно аргументов, чтобы отстоять свое право на подобный отдых.

Весы

Выходные будут очень насыщенными, ведь вы очень много запланировали. И с детьми хочется время провести, и любимым внимание уделить, и по хозяйству справиться, и даже завершить те производственные дела, которые вы оставили на потом.

Скорпион

Не мешало бы подзаработать немного денег, поэтому вы можете пожертвовать эти выходные в пользу решения различных производственных или деловых вопросов, которые помогут вам немного подчистить все хвосты и пополнить бюджет.

Стрелец

Семейные и личные отношения сейчас укрепляются, вы чувствуете единение с близкими, поддерживаете родных и в радости, и в горе, делаете все, чтобы создать отличную атмосферу, как романтическую, так и душевную.

Козерог

Будете получать новые знания или навыки, которые вам очень нужны. И это могут быть как краткосрочные курсы, так и подготовка к сессии в вузе, мастер-классы у коллег или другие формы обучения. В общем, учиться никогда и никому не поздно.

Водолей

Любовь потребует жертв, и вы соглашаетесь наступить на горло собственной песне, желаниям и интересам, и сделать все, чтобы ваши любимые были довольны. К примеру, поехать с любимыми на дачу, посадить огород или встретиться с родными.

Рыбы

Все дороги в эти выходные будут очень приятными, особенно если вы отправляетесь в места вашего детства или юности и будете встречаться с давними друзьями и родственниками, которые для вас были и остаются очень важными людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.