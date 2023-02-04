Денежная удача или праздник: гороскоп на 4-5 февраля для всех знаков зодиака

Близнецов ждет финансовая удача, у них будет отличный шанс заработать больше денег. Скорпионы попадут на праздник.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 4-5 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы настолько углубились в свои дела, что не заметили, как вокруг вас образовалась пустота. Вот и на эти выходные вы снова зарываетесь в работу, а все остальные на вас просто рукой махнули и оставили в покое.

Телец

Кто-то из ваших родных или близких пытается привлечь ваше внимание, особенно те, кому нужна ваша поддержка, моральная или материальная. Поэтому придется эти выходные посвятить своим родным, детям, родителям или старшим родственникам.

Близнецы

В эти выходные у вас будет возможность заработать немного денег. В то время как все остальные отдыхают, вы будете работать на благо общества и собственное благополучие. Может, даже вознаграждение за труд в выходные будет больше, чем в будние дни.

Рак

Наслаждаетесь прогулками, природой, свободой, чувствуете себя очень счастливыми из-за того, что можете позволить себе быть свободными и делать все, что вздумается, не оглядываясь на какие-то границы или мнение других.

Лев

Можете полностью все выходные посвятить своим увлечениям, и не важно, это вышивка, или рисование, или другое творчество, ведь вы готовы настолько углубиться в свое хобби, что забудете и о времени, и об обязанностях, и об обещаниях.

Дева

Вы на днях будете что-то ожидать, будь-то важных людей, звонков, счастливого случая или у моря погоды, но вам вполне светит перспектива так все дни и провести в ожидании.

Весы

Это будут спокойные выходные, у вас будет достаточно времени и возможностей для того, чтобы и отдохнуть, и с друзьями встретиться, и семье внимание уделить, и о хозяйстве позаботиться, даже можете каким-нибудь творчеством заняться.

Скорпион

Можете неожиданно попасть в гости или на какое-нибудь празднование, хотя собирались достаточно продуктивно провести выходные и нарисовали себе подробный план. Но праздничный вихрь вас закружит, и вы забудете обо всех своих планах.

Стрелец

Сложные вопросы в эти выходные как-то очень легко решаются. Разруливаются даже те вопросы, которые зависали нерешенными уже достаточно продолжительное время. И эта счастливая оказия, которая поможет вам избавиться от старых завалов, способна протолкнуть много разных проблем.

Козерог

Возникают новые идеи, которые вам захочется попробовать претворить в жизнь, сделать хотя бы экспериментальный образец, лишь бы убедиться в том, что вы стоите на правильном пути. И все выходные вы будете экспериментировать.

Водолей

Будет желание праздновать и отрываться. Если не день рождения, так что-то милое и домашнее, даже можете придумать какой-то вымышленный праздник, лишь бы собрать вокруг себя друзей и выкинуть что-то вместе.

Рыбы

У вас будет совсем немного работы, оставшейся из будней, и которую нужно будет срочно доделать. Впрочем, ситуация может выйти из-под контроля, и вы настолько окунетесь в работу, что можете все выходные посвятить деятельности.

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