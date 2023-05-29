Денежная удача или долгожданный отдых: гороскоп до 4 июня для всех знаков зодиака

Близнецы получат крупную сумму денег, но не стоит тратить все средства сразу, лучше часть отложить. Скорпионы смогут насладиться отдыхом.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 4 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ваша способность принимать сложные решения и воплощать их в жизнь поможет на этой неделе получить блестящие результаты в деятельности. Теперь самое время нарастить темпы и сделать эти результаты не сиюминутными и случайными, а стабильными.

Телец

Неделя будет насыщена событиями и ощущениями. Вам удастся побывать в интересных местах, попробовать новые вкусы, получить невероятные впечатления, познакомиться с незаурядными людьми, которые вдохновят вас на какие-то идеи.

Близнецы

Хотя на этой неделе и будут приходить хорошие деньги из разных источников, не стоит сразу их тратить на какие-то прихоти. Лучше придержите их для дальнейшего воплощения грандиозных замыслов и перспективных дел.

Рак

Время от времени каждый из нас задумывается о том, чтобы изменить вид деятельности или обогатить жизнь чем-то очень интересным и необычным. А на этой неделе и вы можете примерить на себя нечто совершенно оригинальное и неожиданное.

Лев

Следует ожидать волшебного пенделя от Вселенной, когда вас, несмотря на ваше желание, решительно подтолкнут к чему-то очень смелому и невероятному, совсем для вас не характерному. И благодаря этому вы быстро преодолеваете ступеньку за ступенькой.

Дева

Семья и ближайшее окружение сейчас вас очень поддержат, в том числе и материально. И вам не обязательно просить об этом, найдутся люди, которые неожиданно предложат свою помощь в ваших начинаниях, заплатят за ваше обучение, раскрутку, инвестируют в товары или инструменты.

Весы

Хотя вы и переживаете сейчас за материальную сторону вашей жизни из-за нестабильности финансов, этого не стоит делать. Вы ведь со всем легко справитесь – неожиданным образом находится выход даже из очень проблемных ситуаций,

Скорпион

Возможно, вам уже пора отдыхать, стоит сейчас взять отпуск, хотя бы несколько дней отгулов или за свой счет, чтобы как-то выдохнуть, успокоиться, решить свои вопросы и побыть подальше от людей.

Стрелец

В первой половине недели вам захочется убежать от всех для того, чтобы осмыслить важную информацию, привести в порядок мысли и отделить собственные фантазии от реальности. А конец недели будет способствовать семейным праздникам и разным весельям.

Козерог

Неожиданно можете влюбиться. И даже у такой рациональной личности как вы случаются моменты романтического омрачения, когда вы поступаете совершенно безрассудно, мыслите нерационально, находитесь под влиянием эмоций и гормонов, а не логики и ума.

Водолей

Все ваши дела ускоряются, особенно те, которые вы только начали. Приходят какие-то инвестиции, финансирование, что помогает вам как можно быстрее и эффективно реализовывать ваши планы, расширять горизонты и мечтать.

Рыбы

Внешне эта неделя будет казаться спокойной и привычной, но на самом деле происходят глубинные мощные процессы, когда вы выстраиваете дальнейшую стратегию своей жизни, решаете освободиться от сдерживающих вас зависимостей и установок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.