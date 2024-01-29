День святого Валентина будет очень драматичным: гороскоп для всех знаков

Февраль, традиционно ассоциирующийся у нас с романтикой, планеты любви и секса Венера и Марс проведут бок о бок. Это значит, что День святого Валентина будет для всех знаков несколько напряженным.

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Астрологи рассказали, чего ждать всем знакам зодиака от этого месяца. Узнайте свой прогноз дальше.

Овен

Общение сейчас является вашим приоритетом, так вы сможете развивать большее сотрудничество и чувство общности в вашей жизни. Командная работа сделает вашу мечту реальностью, поэтому не бойтесь благодарить своих коллег за их талант и вклад. Вы будете иметь вдохновение на лидерство, воспользуйтесь этим. С начала сезона Рыб 18 февраля вам понадобится перезарядка батарей, так что позвольте себе побыть в одиночестве. Вы сможете превратить слабости в сильные стороны, если проявите достаточно смелости. Не забывайте ставить свое здоровье во главу угла.

Телец

Перед вами возникнут большие возможности карьерного роста. Используйте свой авторитет и не бойтесь пойти против течения и принять свой собственный стиль руководства. Миру нужен ваш уникальный взгляд. Также сейчас хорошее время для расширения горизонтов в любви. Неожиданная встреча или увлекательный сдвиг в отношениях могут задать тон Дню святого Валентина. Откройтесь для социальных связей и уделите внимание своим близким людям.

Близнецы

Постарайтесь в феврале мыслить нестандартно и расширять границы своей системы убеждений. Взглянув на жизнь через новую призму, вы сможете сделать решительные шаги к своим целям и определить новые, неожиданные желания. Прислушивайтесь к своему сердцу. Дует ветер перемен, проработайте карьерные препятствия и составьте четкий план роста. Будущее в ваших руках. Только от вас зависит, насколько мощными будут ваши начинания в феврале.

Рак

Вам придется быть очень откровенными с собой в феврале. Вы наконец-то поймете, чего хотите от любви и партнерских отношений. Постарайтесь увидеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотите, чтобы они были. Доверяйте своей интуиции, устанавливайте четкие границы и не бойтесь менять свои личные правила. В конце месяца решитесь выйти из своего панциря и исследовать внешний мир – вас ждут увлекательные открытия и интересные знакомства. Отпустите критические мысли и отвлекающие детали, которые могут мешать вам достичь своих целей.

Лев

Ваш гороскоп полон большой энергией отношений, и дело не только в том, что приближается День святого Валентина! Сезон Водолея освещает вашу зону партнерства – это благоприятное время для определения любовных намерений. Подумайте о своей идеальной динамике отношений и будьте честны в том, что вам нужно, чтобы чувствовать себя свободным. Постарайтесь выйти за пределы чувств, чтобы яснее увидеть свои потребности. Под поверхностью вашей души назревают новые начинания, поэтому откройте свое сердце ко всему, что пытается сказать вам ваше подсознание.

Дева

Если вам не удалось наладить новую жизнь в январе, поверьте февраль принесет вам дополнительные возможности для организации. Пересмотрите расписание и очистите мысли от беспорядка. Введите в свою жизнь несколько здоровых привычек и мыслите нестандартно по своему распорядку дня. Ваша личная жизнь окажется в настоящем водовороте событий. Попытайтесь установить контакт со своими партнерами на эмоциональном уровне. Общайтесь откровенно. У вас будет масса энергии, которая поможет вам говорить о своих желаниях.

Весы

Февраль будет полон веселья, страстей и мотивации. Вас ждут яркие идеи и увлекательные романы. Делитесь радостью и это привлечет людей в вашу жизнь. Если вы хотите максимизировать романтическую атмосферу Дня святого Валентина, отпразднуйте его на несколько дней позже. Ваше сердце подскажет вам следующие шаги, но от вас зависит, насколько вы будете организованы, чтобы их сделать. Возьмите своего внутреннего критика под контроль и у вас появится гораздо более четкое представление о том, как двигаться вперед.

Скорпион

Как бы хаотична ни была жизнь, вы всегда можете вернуться домой к себе, и февраль будет хорошим месяцем для этого. В День святого Валентина, вы будете более мотивированы, чем когда-либо, чтобы взять на себя ответственность за свое эмоциональное благополучие. В этом месяце вас также ждет романтика. Как только солнце войдет в эмоциональные Рыбы, вы вдохновитесь привнести больше страсти и чувств в свои отношения, а также получите заряд столь необходимого оптимизма. Вы сталкиваетесь с вещами, которые действительно зажигают ваш огонь, поэтому отбросьте любые страхи по поводу того, что думают другие люди.

Стрелец

Пора повеселиться. Февраль предлагает увлекательные возможности для общения с другими людьми в течение первой половины месяца. Встречайтесь с друзьями, знакомьтесь с новыми людьми. Делитесь своими мыслями свободно, потому что люди хотят услышать вас. Ваша общественная жизнь сейчас очень насыщена. Позаботьтесь о том, чтобы иметь достаточно времени на расслабление и отдых. Конец месяца может принести немало карьерных поворотов. Поэтому будьте готовы воспользоваться профессиональными возможностями или потушить пожар на работе, если драма начнет кипеть.

Козерог

Приготовьтесь проявить себя. Причем и в отношениях, и на работе. Вы можете быть удивлены повышением зарплаты или неожиданной возможностью приумножить свои средства, и это отличное время для составления бюджета. Продвигайте свои блестящие идеи. Наполняйте свое расписание общением с приятными людьми. Но следите за тем, чтобы не уклоняться от своих предыдущих целей и задач. Говорите от всей души, ведь люди запомнят то, что вы хотите сказать.

Водолей

Ваша дальновидность сейчас на самом пике. Поэтому доверьтесь своей интуиции и используйте свои слова с умом. Теперь хороший шанс поставить перед собой невероятные цели. Устанавливайте свои правила. Ваша привлекательность растет, поэтому следуйте желанию своего сердца. В последнюю треть месяца также подумайте о деньгах. Используйте свою энергию, чтобы прояснить любые умственные или эмоциональные блоки, мешающие вам полностью реализовать свои материальные или романтические желания.

Рыбы

Февраль начнется для вас несколько вяло. Но начало вашего сезона принесет новые волшебные начинания. Вы будете очаровательны в общении, но можете заметить, что быстро устаете от компании. Поэтому не забывайте отдыхать наедине с собой. Немного уединения и тишины пойдут вам на пользу. Может быть, вам захочется сохранить спокойствие в День святого Валентина, и это нормально. Уже через несколько дней вам захочется большей активности. В отношениях сосредоточьтесь на том, чтобы быть прагматичным и реальным, а не позволять эмоциям управлять.

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