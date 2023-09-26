День искренней радости: три знака зодиака узнают лучшее о друзьях и любимых 26 сентября

26 сентября будет очень удачным днем: Луна в Рыбах и Солнце в Весах создают благоприятные и гармоничные транзиты. Некоторым знакам особенно повезет в любви и карьерных делах.

По словам астрологов, этот день принесет много важных событий и перспективных решений. Будут судьбоносные предложения и кардинальные изменения личной жизни.

Овен

Сегодня вам захочется отдохнуть. Вы слишком много и упорно работали, поэтому стоит уделить время удовлетворению собственных потребностей. Вы будете искать гармонию и уют. Сейчас не время для активного отдыха и ярких впечатлений – вы просто захотите побыть вместе с любимым человеком. День пройдет без ссор и недоразумений, если вам удастся обращать внимание не только на свои нужды, но и на нужды партнера.

Видео дня

Вы получите то, что вы ищете. День пройдет на "ленивой" ноте. Отдохнув и исполнившись в гармонии, вы сможете с новыми силами начинать новый день.

Дева

Транзит Луны в Рыбах и сезон Весов наполнят вас мечтательной энергией. Вам не захочется куда-то бежать, что-то доказывать, кого-то убеждать. Вы просто хотите быть собой без необходимости надевать маску успешной и самоуверенной личности.

Проведите этот день с теми, кто любит вас такими, какие вы есть и принимают вас со всеми недостатками. Это позволит успокоиться и почувствовать себя более комфортно. Также это подходящий день для романтических предложений.

Рыбы

В отношениях вы сейчас не ищете ярких впечатлений. Вам не нужны эмоциональные качели. Вы хотите комфорта и уверенности. Хочется знать, что человек, которого вы выбрали, вас не предаст и всегда будет рядом. Во время Луны в Рыбах 26 сентября вы почувствуете огромный поток любви и благодарности к человеку, с которым находитесь в отношениях.

Во время этого транзита вы можете увидеть, что вам удалось встретить настоящую любовь. Ваш партнер не требует от вас многого, он просто хочет быть рядом, умеет поддержать и всегда понимает. Самое время наслаждаться гармонией в личной жизни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким знакам следует сосредоточиться на карьере.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.