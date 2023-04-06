Чья жизнь изменится: гороскоп Таро для всех знаков до конца недели

Неделя подходит к концу, но это не значит, что за эти дни все не может измениться кардинальным образом. Узнать, что готовит судьба всем знакам зодиака, помогут карты Таро.

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Астрологи и тарологи рассказали, что ждет нас до конца недели. Узнайте свой прогноз по трем ключевым сферам: карьере и финансам, здоровью и отношениям.

Овен

Карьера и финансы – Восьмерка пентаклей

Вы на верном пути. Старательная работа принесет вам богатые дивиденды. Вы добьетесь успеха в своей работе, и с финансами так же все будет хорошо.

Здоровье – Умеренность

Вам необходимо позаботиться о том, чтобы ваша диета была сбалансированной и здоровой. Это поможет вам оставаться в форме. Также избегайте обезвоживания.

Отношения – Императрица

Вас ждут счастливые дни с партнером и другими членами семьи. Настройтесь на положительные эмоции.

Телец

Карьера и финансы – Король жезлов

Начальство оценит вашу работу и вы получите похвалу. Также рассчитывайте на финансовую выгоду в ближайшее время.

Здоровье – Справедливость

Ваше самочувствие зависит от того, как вы заботитесь о себе. Не пренебрегайте своим здоровьем и обращайте внимание на сигналы своего тела.

Отношения – Смерть

Если у вас есть какие-то конфликты в семье, пора положить им конец. Вы также можете просто выйти из токсичных отношений.

Близнецы

Карьера и финансы – Девятка кубков

Вас ждут прибыль и успех. Ожидайте продвижения по службе, надбавку и все, что вы пожелаете. Все придет к вам просто.

Здоровье – Королева жезлов

Карта находится в перевернутом положении и символизирует переутомление и перегрузку. Вам нужно сосредоточиться на своем психическом здоровье и постараться расслабиться.

Отношения – Пятерка мечей

У вас есть разногласия с партнером или членами семьи. Постарайтесь общаться прямо и откровенно.

Рак

Карьера и финансы – Двойка кубков

Перед вами перспектива положительного сотрудничества или удачного соглашения. Подписание договора обернется крепким деловым сотрудничеством.

Здоровье – Десятка жезлов

Перевернутая карта свидетельствует о хорошем здоровье. Пора расслабиться и насладиться.

Отношения – Дьявол

Вам нужно дать простор своему партнеру и проявить уважение к его границам. Сохраняйте верность, будьте внимательны и постарайтесь понять точку зрения друг друга.

Лев

Карьера и финансы – Маг

При достаточных усилиях вы получите значительный результат. На вашем пути появятся хорошие возможности, и вы должны правильно их использовать.

Здоровье – Колесница

Карта находится в перевернутом положении и предупреждает вас не пренебрегать своим здоровьем, проявлять внимание к себе и не игнорировать мелкие проблемы.

Отношения – Паж кубков

Вас ждут романтические предложения и серьезные обязательства. Младшее поколение семьи принесет больше всего радости.

Дева

Карьера и финансы – Иерофант

Перевернутая карта предупреждает о возможных препятствиях в профессиональном росте и достижениях. На работе ждите неожиданных ограничений.

Здоровье – Десятка кубков

Карта находится в перевернутом положении и призывает соблюдать сбалансированную диету, правильно питаться, пить много жидкости и заниматься спортом.

Отношения – Восьмерка жезлов

Еще одна перевернутая карта в раскладе намекает, что нет ничего хуже, чем находиться в токсичных отношениях. Оставьте все, что вас мучает. Будьте откровенны с семьей и друзьями.

Весы

Карьера и финансы – Сила

Перевернутая карта подразумевает, что вам нужно преодолеть страхи и тревоги, связанные с вашей карьерой. Не позволяйте неуверенности омрачить ваши достижения. Вы опытны. Двигайтесь вперед с уверенностью.

Здоровье – Двойка жезлов

Вам следует подумать о более здоровом и сбалансированном образе жизни. Если у вас возникли проблемы со здоровьем, пора обратиться к специалистам.

Отношения – Тройка пентаклей

Ваше эго будет толкать вас на конфликты. Держите себя под контролем и в спорах старайтесь больше слушать. Вам понадобится много терпения, чтобы поддерживать дружеские отношения в паре.

Скорпион

Карьера и финансы – Пятерка мечей

Ваше руководство может быть очень требовательным и не давать вам поддержки. Также вероятны разногласия и ненужные распри с коллегами. Будьте очень прозрачны и общайтесь открыто и честно.

Здоровье – Королева жезлов

Карта указывает на хорошее самочувствие. Вы будете энергичны и полны сил и жизненных сил.

Отношения – Королева кубков

У вас с партнером хорошие отношения. Если вы мечтали связать себя браком, сейчас самое время сделать предложение.

Стрелец

Карьера и финансы – Шестерка жезлов

Это одна из лучших карт в плане карьеры – вас ждут достижения и похвала. Надейтесь на победу в работе и финансах.

Здоровье – Звезда

В перевернутом положении карта говорит о хорошем здоровье, но определенной неуверенности. Не переусердствуйте, направьте свою энергию на физическую активность и все будет хорошо.

Отношения – Десятка мечей

Карта перевернута, а это значит, что худшее позади, и вам станет лучше в эмоциональном плане. Если у вас недавно случилось горе, пора понемногу двигаться вперед.

Козерог

Карьера и финансы – Паж кубков

Карта находится в перевернутом положении и свидетельствует об определенных задержках и препятствиях на работе, которые могут вас смутить. Впрочем, не волнуйтесь, ваше заслуженное вознаграждение вас найдет.

Здоровье – Двойка пентаклей

Ваше состояние будет несколько нестабильным. Однако не давайте этому влиять на ваше настроение.

Отношения – Восьмерка кубков

Карта указывает на разочарование и бегство от действительности. Не все обстоит так, как вы хотите. Наберитесь терпения и продолжайте попытки.

Водолей

Карьера и финансы – Десятка жезлов

На работе вы находитесь под давлением и вынуждены бороться. Просто делайте все возможное, а остальное пусть идет своим чередом.

Здоровье – Дурак

Вы будете полны энергии. Йога и медитация – хорошие варианты для поддержания хорошего физического и нравственного состояния.

Отношения – Солнце

Это одна из самых положительных карт в колоде, что указывает на позитив и страсть. Вы отлично проведете время со своим партнером и членами семьи.

Рыбы

Карьера и финансы – Туз жезлов

Карта обозначает новые начинания в карьере. На вашем пути может появиться интересный и перспективный проект. Вы будете полны энергии и позитива.

Здоровье – Девятка мечей

Обычно мечи не считаются положительными для здоровья, а в перевернутом положении и подавно. Это может указывать на стресс и тревогу. Расслабьтесь и обратите внимание на физическую активность.

Отношения – Паж жезлов

Вас ждут приключения. Это может быть поездка с любимым человеком или какие-нибудь увлекательные совместные занятия. Вы также можете найти свою вторую половинку, если вы одиноки.

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