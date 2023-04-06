Чья жизнь изменится: гороскоп Таро для всех знаков до конца недели
Неделя подходит к концу, но это не значит, что за эти дни все не может измениться кардинальным образом. Узнать, что готовит судьба всем знакам зодиака, помогут карты Таро.
Астрологи и тарологи рассказали, что ждет нас до конца недели. Узнайте свой прогноз по трем ключевым сферам: карьере и финансам, здоровью и отношениям.
Овен
Карьера и финансы – Восьмерка пентаклей
Вы на верном пути. Старательная работа принесет вам богатые дивиденды. Вы добьетесь успеха в своей работе, и с финансами так же все будет хорошо.
Здоровье – Умеренность
Вам необходимо позаботиться о том, чтобы ваша диета была сбалансированной и здоровой. Это поможет вам оставаться в форме. Также избегайте обезвоживания.
Отношения – Императрица
Вас ждут счастливые дни с партнером и другими членами семьи. Настройтесь на положительные эмоции.
Телец
Карьера и финансы – Король жезлов
Начальство оценит вашу работу и вы получите похвалу. Также рассчитывайте на финансовую выгоду в ближайшее время.
Здоровье – Справедливость
Ваше самочувствие зависит от того, как вы заботитесь о себе. Не пренебрегайте своим здоровьем и обращайте внимание на сигналы своего тела.
Отношения – Смерть
Если у вас есть какие-то конфликты в семье, пора положить им конец. Вы также можете просто выйти из токсичных отношений.
Близнецы
Карьера и финансы – Девятка кубков
Вас ждут прибыль и успех. Ожидайте продвижения по службе, надбавку и все, что вы пожелаете. Все придет к вам просто.
Здоровье – Королева жезлов
Карта находится в перевернутом положении и символизирует переутомление и перегрузку. Вам нужно сосредоточиться на своем психическом здоровье и постараться расслабиться.
Отношения – Пятерка мечей
У вас есть разногласия с партнером или членами семьи. Постарайтесь общаться прямо и откровенно.
Рак
Карьера и финансы – Двойка кубков
Перед вами перспектива положительного сотрудничества или удачного соглашения. Подписание договора обернется крепким деловым сотрудничеством.
Здоровье – Десятка жезлов
Перевернутая карта свидетельствует о хорошем здоровье. Пора расслабиться и насладиться.
Отношения – Дьявол
Вам нужно дать простор своему партнеру и проявить уважение к его границам. Сохраняйте верность, будьте внимательны и постарайтесь понять точку зрения друг друга.
Лев
Карьера и финансы – Маг
При достаточных усилиях вы получите значительный результат. На вашем пути появятся хорошие возможности, и вы должны правильно их использовать.
Здоровье – Колесница
Карта находится в перевернутом положении и предупреждает вас не пренебрегать своим здоровьем, проявлять внимание к себе и не игнорировать мелкие проблемы.
Отношения – Паж кубков
Вас ждут романтические предложения и серьезные обязательства. Младшее поколение семьи принесет больше всего радости.
Дева
Карьера и финансы – Иерофант
Перевернутая карта предупреждает о возможных препятствиях в профессиональном росте и достижениях. На работе ждите неожиданных ограничений.
Здоровье – Десятка кубков
Карта находится в перевернутом положении и призывает соблюдать сбалансированную диету, правильно питаться, пить много жидкости и заниматься спортом.
Отношения – Восьмерка жезлов
Еще одна перевернутая карта в раскладе намекает, что нет ничего хуже, чем находиться в токсичных отношениях. Оставьте все, что вас мучает. Будьте откровенны с семьей и друзьями.
Весы
Карьера и финансы – Сила
Перевернутая карта подразумевает, что вам нужно преодолеть страхи и тревоги, связанные с вашей карьерой. Не позволяйте неуверенности омрачить ваши достижения. Вы опытны. Двигайтесь вперед с уверенностью.
Здоровье – Двойка жезлов
Вам следует подумать о более здоровом и сбалансированном образе жизни. Если у вас возникли проблемы со здоровьем, пора обратиться к специалистам.
Отношения – Тройка пентаклей
Ваше эго будет толкать вас на конфликты. Держите себя под контролем и в спорах старайтесь больше слушать. Вам понадобится много терпения, чтобы поддерживать дружеские отношения в паре.
Скорпион
Карьера и финансы – Пятерка мечей
Ваше руководство может быть очень требовательным и не давать вам поддержки. Также вероятны разногласия и ненужные распри с коллегами. Будьте очень прозрачны и общайтесь открыто и честно.
Здоровье – Королева жезлов
Карта указывает на хорошее самочувствие. Вы будете энергичны и полны сил и жизненных сил.
Отношения – Королева кубков
У вас с партнером хорошие отношения. Если вы мечтали связать себя браком, сейчас самое время сделать предложение.
Стрелец
Карьера и финансы – Шестерка жезлов
Это одна из лучших карт в плане карьеры – вас ждут достижения и похвала. Надейтесь на победу в работе и финансах.
Здоровье – Звезда
В перевернутом положении карта говорит о хорошем здоровье, но определенной неуверенности. Не переусердствуйте, направьте свою энергию на физическую активность и все будет хорошо.
Отношения – Десятка мечей
Карта перевернута, а это значит, что худшее позади, и вам станет лучше в эмоциональном плане. Если у вас недавно случилось горе, пора понемногу двигаться вперед.
Козерог
Карьера и финансы – Паж кубков
Карта находится в перевернутом положении и свидетельствует об определенных задержках и препятствиях на работе, которые могут вас смутить. Впрочем, не волнуйтесь, ваше заслуженное вознаграждение вас найдет.
Здоровье – Двойка пентаклей
Ваше состояние будет несколько нестабильным. Однако не давайте этому влиять на ваше настроение.
Отношения – Восьмерка кубков
Карта указывает на разочарование и бегство от действительности. Не все обстоит так, как вы хотите. Наберитесь терпения и продолжайте попытки.
Водолей
Карьера и финансы – Десятка жезлов
На работе вы находитесь под давлением и вынуждены бороться. Просто делайте все возможное, а остальное пусть идет своим чередом.
Здоровье – Дурак
Вы будете полны энергии. Йога и медитация – хорошие варианты для поддержания хорошего физического и нравственного состояния.
Отношения – Солнце
Это одна из самых положительных карт в колоде, что указывает на позитив и страсть. Вы отлично проведете время со своим партнером и членами семьи.
Рыбы
Карьера и финансы – Туз жезлов
Карта обозначает новые начинания в карьере. На вашем пути может появиться интересный и перспективный проект. Вы будете полны энергии и позитива.
Здоровье – Девятка мечей
Обычно мечи не считаются положительными для здоровья, а в перевернутом положении и подавно. Это может указывать на стресс и тревогу. Расслабьтесь и обратите внимание на физическую активность.
Отношения – Паж жезлов
Вас ждут приключения. Это может быть поездка с любимым человеком или какие-нибудь увлекательные совместные занятия. Вы также можете найти свою вторую половинку, если вы одиноки.
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