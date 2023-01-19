Что первое новолуние в 2023 году принесет каждому знаку зодиака: гороскоп

Новолуние 21 января принесет в жизнь некоторых знаков зодиака новые повороты и изменения. Оно побуждает к реализации новых проектов, концепций и идей и станет толчком для решения давних проблем.

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Астрологи предсказывают, что Овнам следует уделить внимание коммуникации – озвученные идеи повысят ваш авторитет. Рыбам советуют позаботиться о здоровье, а Козероги, вероятно, получат повышение на работе.

Овен

Новолуние станет для Овнов периодом коммуникации и новых знакомств. Не стесняйтесь делиться своими эксцентричными идеями с другими, потому что они обязательно будут хорошо восприняты.

Оригинальные концепции будут способствовать повышению вашего авторитета и успеха в делах.

Телец

Ваши оригинальные идеи заслуживают того, чтобы их услышали. Если вы искали способы кардинальных перемен на работе, сейчас это идеальное время для этого.

Коллеги помогут вам принять правильное решение.

Близнецы

В этом месяце Солнце и Луна соединятся в вашем девятом доме, привнося новые идеи и открывая новые дороги. Как один из воздушных знаков вы всегда стремитесь охватить далекие перспективы.

Звезды советуют принимать изменения и быть готовыми к интересным проектам.

Рак

Медленно, но стабильно, Раки будут открывать неожиданные перспективы. Звезды советуют быть осмотрительными в финансовых вопросах.

Также будет полезно взглянуть на некоторые вещи и события с альтернативной точки зрения.

Лев

В этом месяце ваши отношения испытывают некоторое обновление, поскольку солнце и луна соединятся в вашем седьмом доме. Это хорошее время для встречи с потенциальными романтическими или деловыми партнерами.

Свидание, деловые встречи и знакомства пройдут удачно. Сейчас отличное время, чтобы проявить себя.

Дева

Девам астрологи советуют посвятить время отдыха. Вы слишком устали за последние недели.

Независимо от того, изменяете ли вы свой режим здоровья или меняете свой рабочий график, ваши привычные распорядки будут в значительной мере способствовать улучшению вашего самочувствия.

Весы

Новолуние в Водолее вдохновит вас на обновление ваших текущих творческих поисков. Новые идеи принесут прибыль и признание.

Сейчас отличное время для знакомств и самовыражения. Друзья и родные вас поддержат.

Скорпион

Настало время перемен в личной жизни. Звезды советуют приобрести новую бытовую технику или начать ремонт.

Вечер лучше провести с семьей или в кругу друзей. Создайте дома уютную атмосферу.

Стрелец

21 января Солнце и Луна сойдутся в Водолее. Это время отдыха, развлечений и новых перспектив, поэтому оно обязательно вдохновит вас на что-то интересное.

Помните, сейчас не стоит предпринимать импульсивных действий. Уделите время размышлениям и планированию.

Козерог

В этом месяце новолуние станет периодом улучшения в финансовом плане. Карьера пойдет вверх. Руководство оценит ваше трудолюбие и старания

Не бойтесь выйти за пределы своей зоны комфорта.

Водолей

Если вы очень хотели попробовать что-то новое и необычное, сейчас прекрасное время для этого. Сделайте стрижку или запишитесь на курс керамики – все, что поможет вам чувствовать себя комфортно и уверенно.

Возможно, вам захочется уединение. Астрологи советуют провести вечер в тишине.

Рыбы

Рыбам следует позаботиться о ментальном здоровье. Вы можете чувствовать себя раздраженными и злыми. Вам захочется покоя и уюта.

Помните, что в период новолуния лучше не принимать радикальных решений. Уделите внимание самочувствию, поднимите настроение любимым делом.

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