Что о вас говорит последняя цифра года рождения: объяснение нумерологов

Люди испокон веков искали ключи к тайне своей личности и судьбы. Полагались при этом на силу звезд – так возникла астрология, символов – карты Таро или даже чисел – это дало жизнь нумерологии.

Одним из простых способов определить некоторые ключевые черты своего характера является учтение последней цифры года вашего рождения. Нумерологи утверждают, что она помогает увидеть определенные тенденции, на которые мы даже не обращаем внимания, настолько они естественны для нас. Как воздух, которым мы дышим. И при этом так же, как воздух, важны. Поэтому ищите свою цифру в списке далее, чтобы узнать больше.

Единица – эти люди очень организованные, они хорошо подходят на роль лидера и мотиватора для других. Они никогда не сдаются и настойчиво стремятся к победе. Препятствия "единичек" не пугают, они хорошо знают, что все результаты достигаются только упорным трудом.

Двойка – такие люди наделены особой добротой и склонны заботиться о других. Они хотят мира и согласия в жизни. На первом месте для них стоят семья и друзья. Для них нет ничего важнее близких отношений.

Тройка – эта цифра указывает на изобретательность и творческую натуру человека. Их интересует все на свете и они любят путешествовать и совершать самостоятельные открытия. Кроме того, они художественно одарены и талантливы.

Четверка – признак трудолюбия и амбиций. Такие люди склонны учиться на своих ошибках, извлекать из неудач уроки, а не разочарование. Они с юности стремятся создать семью и обрести стабильность. Безопасность близких для "четверок" прежде всего, поэтому их считают надежными и достойными доверия.

Пятерка – это цифра интеллекта. Люди, у которых она последняя в году рождения, легко преуспевают в профессиональной жизни и обеспечивают себя и семью финансово. Кроме того, они любят общение с людьми. А вот рутину ненавидят. Постоянные изменения и действие – вот что их заводит.

Шестерка – такие люди отличаются теплотой и жизнерадостностью. Они очень милы и поэтому постоянно окружены толпой друзей. К тому же, они хорошо знают, чего хотят от жизни. Как профессиональной, так и личной.

Семерка – это цифра эмпатии и доброты. Люди с этой цифрой умеют помогать и всегда знают, что посоветовать другим. Им свойственно незаурядное чувство юмора. В своей жизни они руководствуются честностью и справедливостью. А истина является для них самой высокой ценностью.

Восьмерка – это сильные личности, стремящиеся к богатству и добивающиеся его. Им свойственно стремление к независимости и обретению нового опыта. Такие люди честолюбивы, но щедры.

Девятка – настойчивость и искренность больше всего характеризуют таких людей. Они не любят планировать и обожают спонтанность. Им не свойственно сдаваться на пути к своей цели и уделять слишком много внимания обстоятельствам или препятствиям.

Ноль – это цифра бесконечной энергии, открывающая неограниченные возможности. Люди, для которых она последняя в году их рождения, отлично знают, что могут достичь всего, чего захотят. Главное при этом не лениться и направлять свою энергию в правильное русло.

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