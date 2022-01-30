Что нужно для счастья разным знакам зодиака: астрологи раскрыли секрет

Иногда счастье – это долгожданные изменения в жизни. Нужно выйти из своей зоны комфорта и проявить настойчивость, чтобы достичь цели.

Астрологи издания Сhedonna рассказали, что нужно разным знакам зодиака. Узнайте, из чего состоит формула счастья.

Овен

Чтобы быть счастливыми, представителям этого знака надо изменить свое представление о себе. Неуверенность часто мешает им наслаждаться своими маленькими победами.

Телец

Тельцам нужно избавиться от "токсичных" людей в окружении. Это станет первым шагом к счастью и позволит достичь гармонии.

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Близнецы

Единственным препятствием на пути Близнецов к счастью являются их завышенные ожидания. Им было бы полезно вернуться к реальности.

Рак

Эмоциональные Раки настолько пессимистичны, что постоянно погрязают в негативе. Позитивный настрой – ключ к их счастью.

Лев

Единственным препятствием на пути к счастью Львов является их непоследовательность. Они очень рассеяны, поэтому им нужно быть более внимательными и решительными.

Дева

Уроженцы этого знака скептичны из-за отсутствия энтузиазма. Их негатив серьезно влияет на ход их проектов и отношений. Для счастья им необходимо научиться радоваться мелочам.

Весы

Люди этого знака очень хотят финансовой независимости. Чтобы преодолеть постоянное беспокойство, они должны приумножить свои источники дохода.

Скорпион

Чтобы быть в гармонии с близкими, Скорпионам стоит научиться направлять свои эмоции в нужное русло. Их спонтанное поведение иногда может поставить под угрозу взаимопонимание с близкими. Для счастья им нужна гармония в семье.

Стрелец

Неумение планировать дела и спонтанность – это то, что мешает Стрельцам быть счастливыми. Они предпочитают действовать, а потом думать, что иногда заканчивается печально. Для счастья им нужно более взвешенно подходить к решению проблем.

Козерог

Страх, что случится что-то плохое, для трудолюбивых Козерогов становится почти приговором. Если они перестанут думать, что все пытаются навредить им, они, наконец, смогут сосредоточиться на своих достижениях и обрести счастье.

Водолей

Чувствительные Водолеи часто не хотят покидать свою зону комфорта. Однако рискнув, они могут обрести внутреннюю гармонию.

Рыбы

Задумчивые Рыбы часто живут прошлым. Им было бы полезно задуматься о настоящем и будущем, поставить цели и двигаться к их выполнению.

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