Что Меркурий принесет каждому знаку в феврале: гороскоп Таро

Уже 11 февраля Меркурий перейдет в знак Водолея. С точки зрения астрологии это предвещает новые возможности для самовыражения, усиленное желание говорить то, что на уме, и побуждает больше общаться с другими людьми.

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Что этот период принесет всем знакам зодиака, рассказали астрологи, составившие гороскоп Таро. Узнайте, что предвещает ваша персональная карта.

Овен – Девятка жезлов

Вас ждет разговор с тем, кого вы немного опасаетесь. Так что вы беспокоитесь, как все пройдет. Выдохните и расслабьтесь – все пройдет гораздо лучше, чем вы думаете. Спойлер: ваш собеседник тоже переживает. Поэтому не откладывайте беседу в длинный ящик и облегчение наступит быстрее.

Телец – Шестерка кубков

Кто-то из прошлого внезапно вернется в вашу жизнь и застигнет вас врасплох. Этот человек соскучился по вам и хочет возродить отношения. Звезды советуют для начала выслушать этого человека. Желательно во время личной встречи. После этого прислушивайтесь к своим ощущениям, хотите ли вы впускать его обратно. Есть шанс, что это будет восхитительное воссоединение.

Близнецы – Тройка кубков

У вас есть хорошая идея, как отлично отдохнуть, но вам для этого нужен партнер. Обсудите свою идею с близкими и друзьями прямо сейчас – вы точно найдете среди них того, кто с радостью составит вам компанию. И даже улучшит ваш и без того идеальный план.

Рак – Четверка жезлов

Очередной разговор на работе может открыть перед вами новые возможности. Кто-то может подсказать вам более быстрый путь к вожделенной цели и помочь с ее достижением. Но для этого вам нужно начать беседу с этим человеком. Так что побольше общайтесь с коллегами – это принесет вам пользу. Причем достаточно быстро.

Лев – Повешенный

Какая-то нерешенная проблема или ситуация не дает вам двигаться вперед, реализовать свои амбиции. Это может быть и какой-то человек из вашего окружения. Пожертвуйте своим эго и признайте, что вошли в тупик. Удивительным образом это разблокирует для вас следующий шаг и поможет выбраться из ловушки.

Дева – Королева пентаклей

Прямо сейчас вам нужна помощь – практичная, материальная или просто советом. Сферы, где она понадобится – это здоровье, финансы или дом. Найдите в себе силы и попросите о такой помощи. Обращайтесь к профессионалам или своим руководителям и вы будете удивлены, с какой охотой они протянут вам руку.

Весы – Туз пентаклей

Ваша жизнь в сфере дома, карьеры, здоровья или финансов сейчас превратилась в беспорядок. Вам нужен кто-нибудь, кто поможет вам все правильно распланировать и вернуть в предсказуемое русло. Это, в частности, будет способствовать успешной реализации вашего желания начать все с нуля в одной из этих областей.

Скорпион – Влюбленные

Ваши чувства находятся в смятении. Вы не можете скоординировать свои ум и сердце, искушения отвлекают вас от обыденных дел. Не молчите об этом, поговорите с кем-нибудь, кому глубоко доверяете и кто вас не осудит. Вы можете найти решение, даже просто заявив о проблеме вслух. Возможно, вы даже поймете, чего (или кого) вы действительно хотите.

Стрелец – Паж жезлов

Вы хотите попробовать какой-нибудь новый вид деятельности, но что-то не дает вам этого сделать. Что ж, поговорите с кем-то, кто младше вас и уже попробовал это дело. Вы будете удивлены, насколько мудрый совет получите. Этот человек станет для вас подлинным вдохновением.

Козерог – Паж кубков

Чтобы найти свой путь в будущее, вам следует заглянуть в собственное прошлое. Полистайте фотоальбомы, вспомните всех, кого вы когда-то любили и, возможно, забыли. Поделитесь историями с близким человеком. Диалог с ним приведет вас к творческой, волшебной и теплой идее, реализация которой подарит вам радость и спокойствие.

Водолей – Императрица

Откройте свое сердце и вылейте все, что вы чувствуете сейчас, и все, на что вы надеетесь в отношениях на всех возможных уровнях – от рабочих до любовных. Не скрывайте свои надежды, страхи и переживания. За эту откровенность вы можете получить совет, который направит вас в правильное русло.

Рыбы – Восьмерка мечей

Ваша жизнь идет по привычному сценарию. С одной стороны, это дает ощущение спокойствия и уверенности, с другой – не оставляет простора для развития. Выходите из зоны комфорта, смотрите на мир с новой точки зрения, ставьте себя на место других людей. Это окажется поучительным экспериментом, который научит вас многому о ваших отношениях.

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