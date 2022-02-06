Четыре знака зодиака ждет большое разочарование в любви: они могут остаться одинокими

Многие стремятся найти свою вторую половинку и построить гармоничные отношения. Однако далеко не всем везет в любви.

Астрологи издания Сolombia назвали четыре знака зодиака, которых ждет большое разочарование в личной жизни. Они могут остаться одинокими в 2022 году.

Рак

Для эмоциональных Раков в личных отношениях этот год будет полон испытаний и неудач. Новые знакомства могут подарить надежду, но в итоге избранник может разочаровать их. Уроженцам знака не нужно торопить событий.

Лев

Представители этого знака проведут 2022 год в одиночестве. Им будет трудно найти любовь, к которой они стремились, а поиск второй половинки займет больше времени, чем они планировали.

Видео дня

Скорпион

В 2022 году рожденные под этим знаком захотят радикальных перемен – они могут сменить работу и место жительства. У них не будет времени искать любовь, ведь они окунутся с головой в достижение успехов в карьере. Мимолетное знакомство может прдарить им шанс построить отношения, но скорее всего, они быстро разочаруются.

Телец

Уроженцы этого знака так привыкли к комфорту и свободе, что не готовы менять свою жизнь и вступать в серьезные отношения. Их энергия будет направлена на профессиональные дела. Кроме того, Тельцы могут столкнуться с обманом - любовная интрижка может обернуться проблемами.

Как сообщал OBOZREVATEL: