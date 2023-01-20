newspaper
img

Четыре знака зодиака ожидают изменения: гороскоп на 21 января

Мария Шевчук
Астрология
1 минута
660
Четыре знака зодиака ожидают изменения: гороскоп на 21 января

Новая Луна, которая наступит 21 января, откроет немало возможностей для всех знаков зодиака. Но четырем достанутся наиболее важные изменения.

Видео дня

Астрологи предсказывают, что Телец, Лев, Скорпион и Водолей должны готовиться к более заметным сдвигам в своей жизни.

Телец

Новая Луна вдохновит вас больше общаться и вы в этом общении будете просто очаровательны. Это можно использовать для продвижения в карьере. Отправляйте резюме или подавайте свой проект на конкурс – к вам прислушаются. Тем более что у вас открывается успешный период именно в сфере работы. Не оглядывайтесь назад – делайте новый шаг уверенно и решительно. Вы сможете добиться даже большего, чем ожидали от себя.

Лев

Новый лунный цикл будет уместно посвятить отношениям. Вы сейчас полны решимости укрепить свое партнерство с любимым человеком – воспользуйтесь этим шансом. К тому же Луна будет способствовать вам в правильной расстановке приоритетов в общении – определите важнейших людей в своей жизни, изучите свое влияние на них и их на вас. Это может привести к очень важным выводам.

Скорпион

Что может быть важнее ощущения дома? Скорпионам приходит время задуматься о своем уголке пространства. Даже если у вас нет собственного дома, вы можете принять удачные решения по его приобретению. Убирайте в своей квартире, устраивайте семейный вечер или даже планируйте переезд – любое погружение в домашнюю атмосферу станет для вас важным положительным моментом. Так что позаботьтесь о своем жизненном пространстве.

Водолей

Даже если застенчивость – ваше второе имя, отбросьте сомнения и проявите себя. Сделайте что-нибудь, что символизирует то, как ваша личность меняется и развивается со временем и опытом. Присмотритесь к себе. Возможно, вы уже не тот человек, которым были раньше. Но эти изменения – к лучшему. Это означает, что вы пошли на определенный риск и открылись для жизни. И, в конце концов, благодаря этому вы стали более сильным и интересным человеком.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким знакам зодиака повезет больше всего в феврале 2023 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.