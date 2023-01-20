Четыре знака зодиака ожидают изменения: гороскоп на 21 января

Новая Луна, которая наступит 21 января, откроет немало возможностей для всех знаков зодиака. Но четырем достанутся наиболее важные изменения.

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Астрологи предсказывают, что Телец, Лев, Скорпион и Водолей должны готовиться к более заметным сдвигам в своей жизни.

Телец

Новая Луна вдохновит вас больше общаться и вы в этом общении будете просто очаровательны. Это можно использовать для продвижения в карьере. Отправляйте резюме или подавайте свой проект на конкурс – к вам прислушаются. Тем более что у вас открывается успешный период именно в сфере работы. Не оглядывайтесь назад – делайте новый шаг уверенно и решительно. Вы сможете добиться даже большего, чем ожидали от себя.

Лев

Новый лунный цикл будет уместно посвятить отношениям. Вы сейчас полны решимости укрепить свое партнерство с любимым человеком – воспользуйтесь этим шансом. К тому же Луна будет способствовать вам в правильной расстановке приоритетов в общении – определите важнейших людей в своей жизни, изучите свое влияние на них и их на вас. Это может привести к очень важным выводам.

Скорпион

Что может быть важнее ощущения дома? Скорпионам приходит время задуматься о своем уголке пространства. Даже если у вас нет собственного дома, вы можете принять удачные решения по его приобретению. Убирайте в своей квартире, устраивайте семейный вечер или даже планируйте переезд – любое погружение в домашнюю атмосферу станет для вас важным положительным моментом. Так что позаботьтесь о своем жизненном пространстве.

Водолей

Даже если застенчивость – ваше второе имя, отбросьте сомнения и проявите себя. Сделайте что-нибудь, что символизирует то, как ваша личность меняется и развивается со временем и опытом. Присмотритесь к себе. Возможно, вы уже не тот человек, которым были раньше. Но эти изменения – к лучшему. Это означает, что вы пошли на определенный риск и открылись для жизни. И, в конце концов, благодаря этому вы стали более сильным и интересным человеком.

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