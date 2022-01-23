Четыре знака зодиака отличаются 'взрывоопасным' характером: их считают злыми

У всех иногда бывает плохое настроение, когда раздражают даже мелочи. Однако некоторые люди отличаются "взрывоопасным" характером – они могут устроить скандал в любой момент, даже если нет видимого повода.

Астрологи издания Сenariomt определили четыре знака зодиака, которых из-за такого поведения многие считают злыми. Узнайте, кто попал в список.

Овен

Уроженцы этого знака очень раздражительны, если не получают желаемого. Овны могут быть в ярости из-за не пунктуальности других, чем портят отношения с окружающими. Астрологи советуют им научиться держать себя в руках, иначе есть риск остаться одинокими.

Стрелец

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Обычно чувствительные и оптимистичные Стрельцы сохраняют хорошее настроение, но на самом деле их характер "взрывоопасный". Они могут внезапно разозлиться и устроить большой скандал. Уроженцы знака не замечают, как причиняют боль другим.

Рак

У эмоциональных Раков не получается скрывать свои эмоции, все их чувства лежат на поверхности. Они выражают радость очень эмоционально, гнев также проявляется с большой интенсивностью. Их проблема состоит в том, что причиной для "горя" может стать что угодно.

Скорпион

Рожденные под этим знаком хорошие лидеры и умеют вести спор. Они добиваются успеха любой ценой, но проявляют очень сильную агрессию. Скорпионам трудно построить гармоничные любовные отношения, как правило, в паре часто возникают скандалы, причем в основном из-за мелочей.

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