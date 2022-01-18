Четыре знака зодиака будут самыми счастливыми в 2022 году: их ждут грандиозные перемены

Многие надеются, что 2022 год станет для них самым удачным и принесет в жизнь долгожданные перемены. Однако в список счастливчиков, которых будет сопровождать успех во всем, попали только четыре знака.

По мнению астрологов издания Еxpress.co, повезет уроженцем таких знаков, как Овен, Рак, Скорпион и Рыбы - ихждут большие перемены в течение следующих 12 месяцев, это будет лучший год в их жизни. Планета удачи, приключений и мудрости Юпитер станет их "покровителем".

Рыбы

В минувшем году Юпитер был в Рыбах всего несколько коротких месяцев, поэтому уроженцы знака то и дело сталкивались с трудностями - судьба была щедрой на испытания. Теперь же наступило их время - Юпитер вернулся в Рыбы, и 2022 год может стать одним из лучших в жизни.

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Уроженцев знака ждет большой финансовый успех, личная жизнь тоже наладиться, но важно отпустить прошлое и двигаться дальше, забыв о плохом опыте. Рыбам нужно четко определить задачи, реализация которых для них является первостепенной - ключевая дата - 12 апреля - принесет большие жизненные перемены.

Овен

Овны в 2022 году наконец-то смогут получить от жизни максимум - они раскроют собственный поиенциал, что повлечет за собой смену сферы деяткльности и увеличение доходов. Самый удачный день для уроженцв знака - 18 августа 2022 года. В этот день можно смело заключать новые контракты - удача будет рядом.

Рак

Юпитер принест Ракам много новых впечатлений и приключений, от которых "захватывает дух" - они могут отправиться в путешествие мечты. Благодаря реализации давних желаний, Раки по-новому взглянут на жизнь. Одинокие уроженцы знака даже могут встретить свою половинку, но важно не торопить событий, чтобы создать по-настоящему прочный союз. И тогда все может закончиться свадьбой. Для Раков самый счастливый день в году - 17 июля 2022 года.

Скорпион

Скорпионов может ожидать "творческое возрождение" - они найдут дело, которое будет не только приносить им большой финансовый доход, но и удовольствие. Правда, Скорпионам придется долго ждать своего самого счастливого дня в году - это будет 15 ноября 2022 года.

По словам астрологов, если Скорпионы научатся прислушиваться к интуиции, их ждет по-настоящему судьбоносный год - все решения, которые они примут, принесут благоприятные результаты в будущем.

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