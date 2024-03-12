Четыре знака в марте будет сопровождать успех: названы счастливые дни

Каждый месяц имеет особо благоприятные дни, когда в синергию вступают положительное положение планет и удачное влияние нумерологии. И в марте таких дней выпадает особенно много, а для четырех знаков зодиака они будут наиболее удачными.

Астрологи утверждают, что нумерологическая вибрация марта принесет нам равновесие, покой и любовь. В общей сложности этот месяц пройдет в поле числа 2. Двойка здесь отвечает за отношения, символизирует терпимость и диалог. Вибрация числа два ассоциируется с энергией гармонии, инь и ян, а также дополнением противоположностей. У многих из нас будет возможность завершить давний конфликт, найти общий язык с другими или даже с собой.

Счастливые дни во второй половине марта

До конца месяца нас ждет еще как минимум четыре однозначно удачных дня. Это будут следующие числа:

26 марта,

27 марта,

28 марта,

31 марта.

Каким знакам особенно повезет в эти дни

Близнецы ощутят 26 марта силу настойчивости, уверенности в себе и мужества. Используйте этот день, чтобы положить конец любым спорам на работе. Вам удастся восстановить мир с коллегами.

Овнам рекомендуется воспользоваться вибрациями 27 марта. Вы, наконец, сможете восстановить мир и справедливость там, где вас обижали. Звезды обещают вам компенсацию страданий.

Львы могут рассчитывать на счастливый день 28 марта. Вы наконец-то сможете добиться давней цели или сделать решающий для этого шаг. Вам будет везти на работе – вы сможете заслужить премию или даже повышение.

Рыбы словно выиграют лотерею Вселенной 31 марта. Вас ждет всеобщее счастье и везение во всех сферах жизни. Вам рекомендуется осознанно мечтать в этот день, ведь вам представится шанс быстро осуществить все мечты, которые вы сформулируете.

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