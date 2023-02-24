Четыре знака станут богатыми: что предвещает гороскоп на март

Переход февраля в март будет происходить при Меркурии в созвездии Водолея. Это в целом будет достаточно сложный период, но четырём знакам он принесет неожиданно хорошие изменения. В частности, финансовую выгоду.

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Астрологи проанализировали карту звездного неба на март и рассказали, кому повезет больше всего. Узнайте, входит ли ваш знак в это число.

Овен

Транзит Меркурия в Водолее принесет рост в профессиональной жизни. Работайте усердно и получите больше, чем надеялись. К примеру, интересное и перспективное предложение. Хотя первое время выгода может быть меньше, чем вы рассчитывали. Впрочем, вам просто понадобится время на принятие правильных решений. Особенно для владельцев бизнеса. Гора проблем со временем будет становиться все меньше и из этого периода вы выйдете сильно в плюсе. Не забывайте прилагать усилия для осуществления своих желаний и мечтаний. И обязательно экономьте – сейчас вам будет достаточно легко заложить основы будущего капитала.

Рак

Вы можете надеяться на внезапные финансовые поступления сейчас. Если хотите рискнуть сыграть в лотерею, сыграйте – шансы на удачу у вас сейчас достаточно высоки. Равно как и на получение наследства или большого материального подарка от кого-либо из членов семьи. Вы также можете получить продвижение по службе или хорошее предложение новой работы или должности. Но не забывайте контролировать свои расходы – расточительство сейчас не пойдет вам на пользу. В частности, это может стать причиной ссоры с партнером. Тем более что в личной жизни для вас сейчас непростой период. Прилагайте усилия, чтобы удержать отношения на высоком уровне.

Весы

Вы в полной мере ощутите, что такое финансовое благополучие. Ваш доход вырастет и вам захочется больше наполнить жизнь духовностью. Ищите для себя подходящие практики. Но не упустите за ними интересное рабочее предложение. Оно может принести вам успех и хорошую прибыль. Потому периодически заземляйтесь. Откладывайте все свободные деньги в сбережения, это то, что принесет вам значительную пользу. И приготовьтесь к сложному периоду в личной жизни – вас ждет немало взлетов и падений. Студентам звезды советуют сосредоточиться на учебе и наладить свой ежедневный график так, чтобы не пропускать ничего из занятий.

Козерог

У вас появятся новые возможности в жизни, и ваши отношения с родными улучшатся. Ожидайте значительной поддержки от родителей. На работе вы можете получить очень заманчивое предложение – это может быть как новая должность, так и совершенно новое место. Смело его принимайте. Если вы останетесь на своем месте, ожидайте, что начальство обратит на вас внимание и оценит ваши усилия. Предприниматели могут рассчитывать на расширение своего дела. Вам будет легко накапливать деньги в сбережениях и в будущем получать с них пассивную прибыль. Займитесь этим.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп изменений на март 2023 года для всех знаков зодиака.

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