Четыре знака окажутся под сильным влиянием лунного затмения: кому приготовиться

Затмение в сезон Скорпиона принесет неожиданные сюрпризы. Будучи водным знаком, Скорпионы обычно отдают приоритет стабильности и хотят контролировать все и всех вокруг. Этот знак ценит свободу и не любит приспосабливаться к обстоятельствам, постоянно бросая вызов людям, ситуациям, обстоятельствам, событиям.

По словам астрологов, частичное лунное затмение 28 октября станет катализатором перемен. Придется рисковать и принимать решения, которые окажут долгосрочное влияние на будущее.

Энергия лунного затмения

Частичное лунное затмение происходит, когда тень от Земли частично покрывает поверхность Луны. Это довольно редкое астрономическое событие обычно происходит только трижды в год.

28 октября Луна будет лишь частично закрыта тенью Земли. Затемнение произойдет в Тельце – этот знак особенно ценит стабильность, безопасность и комфорт. Это идеальное время, чтобы сосредоточить свои усилия на этих желаниях. Затемнение будет напоминанием сказать "да" тому, чего вы действительно хотите.

Видео дня

Скорпион и Телец – довольно рациональные знаки, поэтому воспользуйтесь возможностью определить приоритет своих финансовых целей.

Телец

Лунное затмение повлияет на ваш первый дом, отвечающий за самовыражение, развитие и новые знания. Этот период будет наполнен светлой энергией.

Небесное событие прольет свет на ваши личные потребности и желания, побуждая расставить приоритеты. Чтобы жить более полноценной жизнью, вероятно, придется рискнуть и выйти из зоны комфорта.

Лев

Ваше внимание будет перемещено на поиск стабильности. Вы будете искать новые пути для саморазвития и улучшения финансового состояния. Это подходящее время для нового этапа в карьере.

На работе вы получите признание от руководства, что будет способствовать дальнейшему успеху. По всей вероятности, придется вести важные переговоры. Подумайте о том, что вам нужно, чтобы ощущать полную поддержку и безопасность в этой области вашей жизни.

Скорпион

28 октября лунное затмение в знаке Тельца бросит яркие лучи на ваши романтические отношения. Астрономическое событие призывает искать доверия и поддержки.

Хотя обычно в период затемнения астрологи советуют быть осторожными, вам все-таки стоит выйти из зоны комфорта ради и решиться на положительные изменения в карьере или личной жизни.

Водолей

Вы сосредоточитесь на комфорте, стабильности и домашнем уюте. Профессиональные дела отойдут на второй план, сейчас вам захочется просто насладиться радостями жизни: кофе в постели, просмотром любимого фильма, откровенными разговорами.

Воспользуйтесь затемнением в вашем четвертом доме, чтобы подумать, как вы можете получить большее удовольствие от своего ближайшего окружения. Возможно, придется обратиться к врачу и позаботиться о себе.

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