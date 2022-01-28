Четыре женщины по знаку зодиака всегда выбирают не тех мужчин: им часто разбивают сердце
Некоторые женщины всегда влюбляются в мужчин, которые их не ценят. Такие отношения изначально обречены на провал.
Эксперты по звездам издания Bigodino назвали представительниц зодиакального круга, которым не везет в любви. Им нужно осознать свои ошибки.
Телец
Представительницы этого знака верят, что мужчина, который ранее изменял, обязательно исправиться и станет верным партнером. Они пытаются добиться от него взаимности и готовы на все, ничего не получая взамен. Им нужно научиться ценить себя и ставить свои интересы хотя бы иногда на первое место.
Близнецы
Уроженцы этого знака сильные духом и не любят никому не показывать свои истинные чувства. Они выбирают мужчин, которые слабее их – и это главная ошибка. Близнецы надеются, что такие мужчины станут им партнером, но это не так. Им часто разбивают сердце.
Скорпион
Страстные женщины-Скорпионы любят завоевывать мужчин и уверены в том, что в них нельзя не влюбиться. Они очень торопят события и буквально заставляют своего избранника оформить брак. Но оказывается, что их никогда и не любили. Скорпионам нужно более внимательно присматриваться к человеку, с которым они хотят провести жизнь.
Козерог
Проблема представительниц этого знака зодиака в том, что они очень любят свое одиночество. Женщины-Козероги часто выбирают "эмоционально холодных" мужчин и разочароываются в них через некоторое время, потому что те не проявляют к ним внимания и любви. Им нужно самим определиться, чего они хотят от жизни.
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