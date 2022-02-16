Четыре женщины по знаку зодиака берут своего партнера под 'полный контроль': они могут даже шпионить

Хотя в любви всегда должен быть какой-то баланс и гармония, некоторые женщины могут разрушать отношения тем, что стремятся контролировать своего партнера. Дело не столько в темпераменте или сильном характере, сколько в неуверенности в себе.

Астрологи издания Santeplusmag назвали четыре знака зодиака среди женщин, которые берут своего партнера под "полный контроль". Они могут даже шпионить.

Лев

Обычно женщины-Львы умеют сохранять спокойствие в отношениях. Но проблема в том, что они очень подозрительны и не могут полностью доверять. Львы также склонны отдавать приказы, быть требовательными и ждут много от своего избранника. Чтобы сохранить отношения, им необходимо быть более податливыми и научиться подстраиваться под ситуации, а не шпионить за спиной супруга.

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Стрелец

Женщины-Стрелецы очень умны и знают, как задобрить супруга. Им удается очаровать партнера так, что он прощает все выходки. Однако Стрельцы имеют потребность все контролировать и всегда стоят на своем, что негативно сказывается на отношениях. Ссоры могут привести со времением к расставанию.

Весы

Уроженцы этого знака хотят контролировать все. Им важно знать все мелкие детали жизни своего партнера. Они могут казаться спокойными, но на самом деле очень боятся остаться в одиночестве. Женщины-Весы обладают отличной наблюдательностью и блестящей интуицией: они легко разоблачат избранника во лжи.

Дева

Женщины-Девы довольно сложны, и их трудно понять. Потребность контролировать партнера оправдывается двумя различными причинами. Может быть, потому что они перфекционистки, и хотят, чтобы отношения были как можно более идеальными. Либо потому, что хотят изменить своего избранника. Им нужно избавиться от требований и научиться принимать партнера таким, какой он есть.

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