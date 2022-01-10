Четыре самых ранимых знака зодиака: они часто чувствуют себя несчастными

Некоторые люди очень эмоциональны и чувствительны, что иногда мешает им в жизни. Их может обидеть неправильно сказанное слово, а любая мелочь - стать причиной депрессии.

Эксперты по звездам издания Оfeminin назвали четыре самых чувствительных знака зодиака. Они часто бывают несчастными.

Рыбы

Романтичнеые и загадочные Рыбы очень чуткие к окружающему миру. Они любят парить в мечтах, которые не имеют ничего общего с реальностью. Поэтому их легко соблазнить и обмануть. Рыбы часто чувствуют себя жертвами в любовных отношениях, но не могут разорвать "токсичный" союз.

Стрелец

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Умным и эмоциональным Стрельцам нравится углублять свои знания по интересующей их теме. При этом они открыты для окружающих и распространяют вокруг себя положительную энергию. Однако обидное слово, сказанное в их адрес, может выбить уроженцев знака из коллеи.

Овен

Уроженцы этого знака очень эмоционально реагируют на многие ситуации в жизни. Овны часто обижаются и могут проявлять агрессию. В отношениях с ними нужно обращать особое внимание на слова, иначе больших конфликтов не избежать.

Козерог

Уроженцы этого знака слишком доверчивы. Они чрезвычайно преданны и имеют чувство ответственности за своих близких. Козероги способны объединить вокруг себя множество людей, но часто стают жертвами обмана - им разбивают сердце.

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