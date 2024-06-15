21 июня нас ждет особый день – день летнего солнцестояния, самый длинный световой день года. Я расскажу о том, какое значение он имел в древние времена, какие обряды традиционно проводились, о том, какие важные исторические события были связаны с солнцестоянием, а также о том, чем будет отличаться 21 июня 2024 с астрологической точки зрения и что он может принести Украине.

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Обрядовый смысл праздника во многих духовных течениях

Солнцестояние или самый длинный световой день года отмечается почти всеми религиями и духовными течениями мира и имеет очень важное значение. В древности почитали две Силы: Явь и Навь, или Ян и Инь, или Небо и Землю, или Богов Неба и Богинь Земли, или Огонь и Воду. Сила Огня (Явь) рождается 22 декабря, утром после ночи зимнего солнцестояния. И растет. Сила Огня достигает максимума 21 июня. После чего, с 22 июня, начинает уменьшаться. А сила Воды (Навь) рождается 22 июня на восходе солнца и растет до 21 декабря.

Почти все учения древних народов и культур почитали Бога Солнца (но есть и такие, которые считали Мать-Солнце Богиней – в частности, это народы Алтая и Японии). 21 июня бог Солнца достигал высочайшей силы и получал Корону Власти: бесконечный Вселенский Огонь Абсолюта (мировой огонь) надевал на бога Солнца Корону Власти над происходящими во Вселенной процессами.

Поэтому 21 июня проводили очень много обрядов. Разжигали костры, приглашали огненных богов в пламя и водили хороводы вокруг костра. Загадывали желания у огня. Читали мантры огненной стихии. Выкладывали дорожки из свечей. Проводили Агнихотры. Выполняли огненные медитации. Пепел от обрядовых костров развеивали по полям и огородам, чтобы усилить их плодородие. Мысленно одевали на себя корону бога Солнца, чтобы взять под контроль процессы в собственной жизни и направить их в благоприятное русло.

Ночью с 21 на 22 июня с холмов скатывали в долины горящее колесо. Этим ритуалом призвали силу Солнца взойти на Землю.

В этот день кельтские друиды покоряли Солнечного Дракона. По поверьям кельтов, сила Солнца восходит на землю, с поверхности Земли в подземный мир, и в подземном мире создает Солнечного Дракона. Это живое существо, состоящее из солнечной энергии, живущее под землей и управляющее многими процессами на поверхности земли. Если покорить Солнечного Дракона, то у человека появляются возможности управлять событиями на планете.

В ночь с 21 на 22 июня приобретают максимальную силу лекарственные травы. Также появляются и мистические растения, которые, по поверьям, собирают волшебники и мольфары.

Также в этот день самые сильные проявления имеют мировые души растений. В древних культурах считалось, что у каждого вида растений есть мировая душа. Одна на все растения этого вида. Во всех розах воплощена мировая душа розы, во всех дубах – мировая душа дуба, во всех пшеничных колосьях – мировая душа пшеницы (Хлебная Дева) и т.д. Жрецы вызывают мировые души растений и дают им подарки. А также просят мировые души растений создать подобные им энергии в воде, которую после этого выпивают и предлагают желающим.

Есть и такие обряды: фигуру бога Солнца устанавливают на лодке и плывут по рекам. Сейчас такие традиции можно увидеть в Китае. Но они существуют еще со времен древнего Египта, где жрецы Ра плавали на лодках с изображениями Ра по Нилу.

Кроме того, 21 июня – международный День Йоги.

После ночи Солнцестояния, утром 22 июня, привлекают в помощь новорожденную женскую силу Вселенной "Нава (Инь)". Для этого варят овощной суп, в котором приглашают проявиться силы всех богинь (даже из разных духовных учений) мира. После чего овощной суп должны попробовать все участвовавшие в обряде.

Астрологическая ситуация на день летнего солнцестояния 2024 года

В день летнего солнцестояния 21 июня 2024 года солнце будет в соединении со звездой Менкалинана (бета созвездия Визничного). Эта звезда оказывает влияние, сходное с свойствами Марса и Меркурия. Также она связана со стихиями земли и лунного сияния. Такое соединение должно активизировать процессы, связанные с военными действиями и обменом информацией. Поэтому в течение июля 2024 мы должны наблюдать увеличение боевых столкновений, увеличение удачных операции украинских Вооруженных сил. В то же время появятся новые информационные технологии – как в военной сфере, так и в гражданском обществе.

Юпитер в соединении со Стожарами (Плеяды, Семь Сестер, Картикей), что означает повышение ответственности политиков. А также то, что по всему миру политические процессы станут более понятными широкой общественности. И появится возможность для людей влиять на эти процессы. Стожары – магическое созвездие, в котором 7 очень ярких звезд, отождествляющих с семью мудрыми людьми, семь Риши и семь Надянголами. Также Стожары находятся на куспиде 9-го Дома. Это означает, что все путешествия людей в течение двух месяцев со дня солнцестояния будут иметь романтический, "магический" компонент.

На куспиде второго Дома заря Велеса Арктур (альфа созвездия Волопаса). В созвездии Весы. Это можно трактовать как помощь Велеса народа Украины против кремлевского руководства, которое, как известно, имеет рождение в Весах.

Заря Асмидиске (кси созвездия Кормы) на куспиде 11-го Дома в знаке Лев. Эта звезда означает влияние на события неизвестных и непредсказуемых космических сил и факторов (или тех же "черных лебедей" по социальной психологии и социологии). То есть, в августе (во время пребывания солнца в созвездии Лев) произойдет непредсказуемое событие, которое должно приблизить нас к завершению войны на условиях, благоприятных для Украины.

Еще интересная позиция – туманность Акумен на ИС (самая низкая точка звездной карты от оси Асцендент-Денсцендент). Значит невозможность для тех, кто нарушает космические законы, осознать самого себя. То есть будут недоразумения между теми политиками, которые работают против Украины. Эти недоразумения появятся тогда, когда солнце будет проходить знак Льва.

События, произошедшие в истории вблизи дня летнего солнцестояния

Много исторических событий произошло и происходит в день летнего солнцестояния или сразу после него.

Например, наиболее известные события 21 июня:

Победа короля Бургундии Годомара над кельтскими племенами произошла 21 июня 524 года.

Лишение власти первого лидера Японии, объединившего различные княжества в великую державу 21 июня 1582 года.

Гайдамаки во время восстания Колиивщины захватили город Умань 21 июня 1768 года.

Наиболее известные события 22 июня и 23 июня:

Капитуляция Французской Республики перед Третьим Рейхом (22 июня 1940 г.)

Нападение войск Третьего Рейха на Советский союз (22 июня 1941 г.).

Восстание ЧВК "Вагнер" против кремлевского режима (23 июня 2024 года)

Есть еще немало событий, произошедших в эти даты (21, 22 и 23 июня), которые повлияли на мировую историю. Мы не будем их перечислять все (для этого есть данные энциклопедий), но сделаем выводы:

Во время летнего солнцестояния и в дни сразу после него действительно происходят великие исторические события. Это объясняется, во-первых, сильным влиянием солнечного излучения (длинные дни года) и, во-вторых, желанием политиков и полководцев привязать свои действия к одному из наиболее значимых праздников года - дню Силы летнего солнцестояния.