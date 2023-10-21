Часто меняют планы: какие знаки зодиака наиболее непостоянны
Непостоянство – не очень приятная черта характера. Такие люди отличаются нестабильностью и легкомыслием. На них редко можно положиться, ведь они привыкли жить по импульсам и могут не выполнять своих обещаний.
По словам астрологов, эта черта могла быть определена гороскопом по дате рождения. Астрологи составили условный гороскоп нестабильных знаков: от несколько порывистых до абсолютно не признающих терминов и дедлайнов.
6. Водолей
Водолеи – врожденные бунтари. Их поведение может казаться хаотическим и непонятным, однако Водолеи всегда все держат под контролем.
"Водолии открыты и не боятся перемен, поэтому они могут попробовать необычные сценарии в жизни и легко соглашаются на приключения или авантюрные путешествия. Для людей, которые любят тщательное планирование и расчеты, это звучит как рецепт катастрофы", – отметила Алиса Альта, постоянная астрология программы Futurio.
5. Весы
Весы всегда хотят принять самое справедливое решение, независимо от того, судят ли они по уголовному делу, становятся ли на чью-то сторону в ссоре между друзьями. Тем не менее, людям с этим знаком может потребоваться некоторое время, чтобы скорректировать свои внутренние весы и научиться быстро принимать справедливые решения.
Если Весы не имеют системы ценностей, их поведение может быть достаточно хаотическим. Весы могут сводить других людей с ума бесконечными колебаниями, неспособностью сделать выбор и частой сменой своего мнения.
4. Скорпион
Скорпионы "процветают" в моменты, которые другим кажутся кризисными. Например, когда каждый дом в квартале затапливает от непогоды, Скорпион будет тем активистом, что звонит в страховую компанию и гарантирует, что у всех будет сухая кровать для сна. Однако этот поиск трансформации может также иметь обратный результат.
"Если их жизнь слишком скучна, предсказуема и спокойна, Скорпионы могут подсознательно искать кризис или даже создавать его из ничего", – говорит Альта.
Этот знак очень эмоционален, и драма – его стихия.
3. Стрелец
Этот огненный знак с удовольствием получает все, что хочет от новой работы до путешествий.
Профессиональный астролог Лесли МакГирк говорит, что вы никогда не знаете, куда именно может быть направлен лук у Стрельцов.
Стрельцы – очень нестабильные люди, любящие риск, приключения и яркие впечатления.
2. Рыбы
Символ этого знака, рыба, является яркой метафорой нестабильности знака.
"Люди-Рыбы часто плавают здесь, там и везде, поэтому они могут казаться равнодушными и предвзятыми. Подумайте о том, что делают рыбы, когда они испытывают страх: они бросаются прочь, и поскольку они всегда в движении, их трудно задержать", – говорит МакГирк.
Правящая планета Рыб, Нептун, контролирует иллюзии и делает представителей знака еще более хаотичными. Рыбы – мастерские хамелеоны – однажды они могут быть милыми и милыми, а в следующий раз, когда вы их встретите, вы можете почувствовать, что у них есть коварный план.
1. Близнецы
Близнецы – самый нестабильный знак.
"Это будто два человека с противоположными желаниями", – приводит аналогию Альта. Сегодня Близнецы хотят открыть собственное дело, а на следующий день говорят, что жизнь кочевника лучшее, что может быть, поэтому они решают бросить все и отправиться в кругосветное путешествие. Это точно не тот знак, который предложит покой и уверенность в завтрашнем дне.
Главное – найти точку равновесия и серьезно отнестись к своей деятельности, не сдаваться на полпути.
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