Будьте готовы к экспериментам: гороскоп для всех знаков до 12 марта

С началом этой недели Солнце вошло в такое взаимодействие с Ураном, что сделает нас более открытыми ко всему новому, в том числе к переменам. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы раскрыть скрытый потенциал. Прислушайтесь к своей интуиции – она подскажет несколько хороших решений. И относитесь к информации критически, чтобы не попасть в непритности.

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Чтобы спрогнозировать, что ждет все знаки зодиака, астрологи составили детальный гороскоп до конца недели. Узнайте больше именно о своем знаке.

Овен

Ваше представление об ответственности могло начать меняться в начале недели, поскольку вам пришлось сосредоточиться на своих обязанностях перед близкими. Но не забудьте выкроить немного времени и для себя, чтобы восстановить собственный ресурс. Между тем вы можете заметить, что ваши профессиональные амбиции начинают принимать новую форму. Оглянитесь назад на свои достижения – так вы сможете увидеть следующие шаги. Выходные хорошо будет посвятить налаживанию новых связей, некоторые могут стать действительно значимыми и длительными. Просто будьте собой – это будет не так сложно.

Телец

Ищите вдохновение в общении с близкими и родными, которым вы доверяете больше всего и вы сможете увидеть новую блестящую идею. Позвольте себе жить текущим моментом и обязательно находите время для простых удовольствий – это подпитает вашу изобретательность и поможет добиться прекрасных результатов. Рассчитывайте на интересные приглашения в совместные проекты или поездки с друзьями – это значительно оживит вашу социальную жизнь. Постарайтесь организовать свое расписание так, чтобы насладиться всеми прекрасными возможностями, которые дает вам жизнь.

Близнецы

Смело воплощайте свои идеи в жизнь. Для вас наступает прекрасное временя, чтобы внести необходимые изменения в ваше окружающее пространство, сделать его более уютным. Также вы можете почувствовать желание сменить и свое профессиональное окружение. Возможно, вы заинтересованы в приобретении новых навыков, смене рабочего места или начале совершенно новой карьеры. Независимо от того, что вы выберете, это будет шагом в правильном направлении.

Рак

Не отмежевывайтесь от других – с начала недели люди очень рады общению с вами и это может принести вам новые шансы и возможности, а также интересные приглашения, предложения сотрудничества и знакомства. Соглашайтесь на все, что кажется вам привлекательным. Но убедитесь, что не берете на себя слишком многое сразу, чтобы избежать эмоционального выгорания. Одиноким Ракам следует искать пару среди тех, кто дает вам интеллектуальный стимул и имеет схожие интересы. Таких людей следует искать на учебе. Раки, находящиеся в отношениях, могут поделиться своей жаждой знаний с партнером, пригласив его или ее на интересную экскурсию или просмотр документального фильма.

Лев

Займитесь исследованием своей чувственности. Не скрывайте это от своего ближайшего человека. Возможно, это заставит его немного покраснеть, но точно укрепит ваши отношения. Позже на неделе вам, возможно, придется заняться бумажной работой, которой вы давно избегали, например, привести в порядок счета. Не откладывайте эту задачу снова. Упорядочение дел даст вам чувство душевного покоя. Как только вы начнете это дело, остановить вас будет уже невозможно.

Дева

Вы можете заметить, что люди все чаще обращаются к вам за помощью. И хоть вы и рады пойти им навстречу, не забывайте ставить свои потребности во главу угла. Составьте список дел, которые вам нужно совершить и приведите его в соответствие со своими целями. В середине недели уделите время и внимание своим близким – родным и друзьям. Считайте это инвестицией в ваши отношения. Попытайтесь провести время вместе так, чтобы создать для себя общие воспоминания на долгие годы.

Весы

У вас будет возможность взглянуть на свой карьерный путь новым, более ясным взглядом. Обязательно отметьте свои достижения и поаплодируйте себе за них и за выученные на ошибках уроки. Это также может дать вам более ясное понимание, куда бы вы хотели двигаться дальше. Сбалансируйте домашние обязанности с рабочими, создайте уют, автоматизируйте все процессы, которые можете. Позитивное видение мира может сейчас стать вашей ключевой точкой зрения так же, как и отрицательное – вам решать, как вы хотите поступить.

Скорпион

Будьте бдительны. Нестандартная идея от близкого человека может вдохновить вас на следующий профессиональный или творческий проект, поэтому не пропускайте слова тех, чье мнение для вас важно. Тем временем, друзья могут пригласить вас на внезапную встречу – обязательно соглашайтесь. Немного спонтанности и смеха может быть именно тем, что поможет вам оптимистично взглянуть на мир и оживить энергию своей жизни. Если вы ни от кого не получаете известий, сделайте первый шаг, чтобы восстановить связь с кем-то, по кому вы скучаете. Ослабьте контроль и проявите себя – это должно принести хорошие результаты.

Стрелец

Вы окажетесь в центре внимания и можете получить как похвалу, так и немало критики. Помните, что, хорошо это или плохо, ваше собственное мнение о вашей работе все равно самое важное. Поэтому не меняйте своих планов без собственного на то желания. Вы можете почувствовать, что некоторые ваши планы наконец сдвинулись с мертвой точки – приложите усилия, чтобы еще больше продвинуться по этому пути и улучшить свою жизненную ситуацию. Заботьтесь о своем финансовом и эмоциональном благополучии и это поможет вам сделать эти изменения более плавными и эффективными.

Козерог

Хотите поболтать? Не сдерживайте себя. Вы заметите, что разговоры помогают вам более эффективно зарабатывать деньги, особенно если это разговоры с кем-то, кто может профинансировать ваши творческие идеи. Но, прежде чем заключать какие-то долгосрочные сделки, убедитесь, что вы с инвестором хорошо поладили. Вы можете ощутить, что ваша уверенность растет. По мере того как ваш голос становится сильнее, найдите время, чтобы поэкспериментировать со своим публичным имиджем. Однако не позволяйте посторонним мыслям влиять на ваше собственное видение себя.

Водолей

Будьте готовы к переменам. Если вы находитесь в отношениях, в начале недели может возникнуть разговор о жилье или деньгах, что внесет в вашу жизнь волнение и интригу. Одиноким Водолеям также может захотеться обновить свое пространство. Не бросайтесь в омут этого желания с головой. Рассмотрите все варианты и выберите самый подходящий. Ближе к середине недели вы заметите, что ваш список дел значительно сократился благодаря вашей смекалке. Похвалите себя за это, но не забудьте дать себе немного времени на отдых, чтобы не остановиться на полпути.

Рыбы

Вы невероятно чувствительны к чувствам и эмоциям других людей. Поэтому займитесь приведением в порядок своих отношений и углублением связей с теми, кто является вам самым близким и самым дорогим. Проводите как можно больше времени с родственниками и друзьями, это поможет им справиться со своими проблемами, и они будут очень ценить вас за это. Ваши чувствительность, эмпатия и воображение – это качества, которые нужно ценить, и умение ими обладать поможет вам принести изменения к лучшему себе и окружающим.

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