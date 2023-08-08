Будет ощущаться напряжение: гороскоп на неделю для всех знаков

На этой неделе последняя четверть Луны будет в знаке Тельца, и в это время люди могут почувствовать напряжение в разных сферах жизни. Месяц побуждает задуматься о своих ценностях и определить свои потребности.

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Некоторым знакам кажется, что мир против них, но стоит пройти все испытания, чтобы стать сильнее. Астрологи составили гороскоп, который поможет справиться с жизненными проблемами.

Овен

Овнам кажется, что с ними или с близкими людьми вселенная обошлась несправедливо. Но это поможет вам выбрать правильный путь и ощутить положительные изменения в жизни. На этой неделе ваша энергия яркая и мощная, не тратьте ее на проблемы и конфликты, в которых вы не заинтересованы.

Телец

Часть вас решительная, сильная и готовая противостоять любому сопернику, но другая часть щедрая и излучает любовь к миру. Вы не всегда чувствуете, что можете проявить свою вторую сторону, но кто-то может воспользоваться вашей щедростью в своих целях. Доверьтесь близким людям и расскажите им о своих чувствах.

Близнецы

Вас не пугает сложности на пути. Вы понимаете, что жизнь имеет сове преграды и не бывает легких ответов. На этой неделе вы поймете, что не все так сложно, как вам кажется. Попытайтесь принять то, что в жизни может происходить все легко и беззаботно.

Рак

Может быть, вы сейчас не в настроении общаться со своими друзьями. Возможно, вас все слишком раздражают своей требовательностью или вы просто устали. Уделите время себе, чтобы восстановить силы и все обдумать. На этой неделе вам будет легче найти красоту и радость, которую вы ищете, когда вы проводите время с другими.

Лев

Ваш руководитель, партнер, родители продолжают требовать вашего внимания и много времени. Вы не можете дать каждому, что они хотят. Поэтому на этой неделе помните, что угождать – это не ваша работа. Разочаровывать ожидания других людей – не самая плохая вещь в мире, если вы не изменяете себе. Вы все равно не можете быть безупречными.

Дева

Вам кажется, что люди вокруг вас черствые, нетерпеливы и упрямы. На этой неделе попробуйте изменить свой взгляд на мир. Старайтесь воспринимать поступки других лучше, вы не можете повлиять на ситуацию. Помните, что главное – бороться за свои ценности.

Весы

Желание нравиться другим – это нормально, но в последнее время вы настолько этим увлеклись, что слишком волнуетесь, как вас воспринимают. Есть много вещей, которые следует сделать, а не только уделять время, чтобы угождать всем. Вы личность и вам не нужно одеваться или говорить, как хотят другие.

Скорпион

Вам труднее, чем другим показать свою уязвимость. Вы не хотите, чтобы кто-то видел ваши успехи и достижения, поэтому делаете все тайно. На этой неделе вы можете потерять что-нибудь, если будете скрывать свои чувства и неуверенность от друзей. Впустите людей в свою жизнь и примите их поддержку.

Стрелец

Люди бывают жестокими и злыми, и вы чувствуете, что можете их изменить. Это достойный поступок, но помните, что некоторых людей нельзя переубедить. Оставайтесь сосредоточенными на своей работе и людях, которых вы любите.

Козерог

Вы не упускаете никаких возможностей, которые дает вам жизнь. Вы понимаете, если не используете этот шанс, то в будущем будете жалеть об этом. Однако на этой неделе поработайте над тем, чтобы сказать "нет". Если новый проект кажется увлекательным, но вы уже и так перегружены, то откажитесь. Когда все в предложении выглядит отлично, но в глубине души вы просто не хотите его брать, скажите "нет".

Водолей

Ваши мысли насыщены идеями, планами и вопросами. Вы получаете удовольствие от своей способности глубоко задумываться о том, что важно для вас. Но не увлекитесь своими размышлениями настолько, чтобы забыть о том, что действительно нужно сделать.

Рыбы

Если вам не дают возможности показать свои эмоции или вы переживаете, что это повлечет за собой больше проблем, чем того стоит, то у вас появляется пассивная агрессия. На этой неделе не поддавайтесь этому, вы ничего не достигнете так.

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