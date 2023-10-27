Будет много сложностей: трем знакам не повезет в ноябре. Гороскоп

Активный, упрямый и целеустремленный Скорпион принесет множество вызовов и препятствий. Сезон Весов, обычно символизирующий спокойствие и гармонию, был достаточно насыщен из-за октябрьского коридора затемнений. Сезон Скорпиона, к сожалению, не принесет желаемого отдыха и покоя.

Астрологи говорят, что некоторые знаки зодиака столкнутся с трудностями в жизни. Будут задержки на работе, недоразумения в любви и проблемы со здоровьем.

Близнецы

19 ноября состоится сильное лунное затмение, которое повлияет на две правящие планеты – Венеру и Юпитер. Астрологи предрекают внезапные потрясения, которые, хоть и повлияют на некоторые аспекты жизни, все же не станут настоящей катастрофой. Каждое лунное затмение приводит к финансовым изменениям, и это не исключение. Не рискуйте с вложениями и не соглашайтесь на сомнительные проекты.

Видео дня

Вероятно, ваша половинка сейчас тоже переживает трудный период, особенно в вопросах карьеры. Важно проявлять заботу и поддержку. Партнер должен переосмыслить некоторые моменты, так что дайте ему немного свободы. Одиноким представителям знака нужно чаще бывать в людных местах – есть шанс встретить любовь всей жизни.

После 22 ноября обратите внимание на проблемы со здоровьем. Очень важно поддерживать мышцы в хорошей форме. Запишитесь к врачу и пройдите необходимые обследования.

Дева

Вы вынуждены будете выйти за пределы своей зоны комфорта в поисках новых источников доходов. Пора расширять финансовые горизонты.

Лунное затмение, которое приходится на ваш 9 дом, не будет оказывать очень негативного влияния. Однако следует ожидать мощных изменений в случае наличия планетарных транзитов в Тельце, Скорпионе, Водолее или Льве.

Помимо финансовых корректировок (которые со временем будут решены) затемнение станет настоящей проверкой на выносливость. Вам нужно будет повсюду доказывать вашу точку зрения. Вероятно, вас будут заставлять идти наперекор своим ценностям. Астрологи указывают на вероятность юридических споров и открытия судебных дел.

Водолей

Лунное затмение будет иметь на вас значительное влияние, поэтому заранее позаботьтесь об отдыхе. По возможности возьмите несколько дней отпуска. Родившиеся 14-16 февраля больше всего пострадают от последствий затмения.

Затемнение приходится на ваш четвертый дом, что может повлечь за собой семейные драмы и стать началом длительного периода ссор в отношениях. Семейные Водолеи столкнутся с испытаниями и неурядицами. Стрессы и перенапряжение приведут к проблемам со здоровьем, поэтому вовремя обращайтесь к врачам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, представителей каких знаков скоро ждут проблемы на работе и финансовые трудности.

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