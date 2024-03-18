Будет много проблем: три знака зодиака скоро ждут трудности

В нетерпеливом ожидании тепла, которое все никак не придет, в жизнь некоторых знаков зодиака врывается настоящий хаос. Дела, за которые они берутся, терпят неудачу, а в отношениях начинаются конфликты.

Астрологи предупредили, кому нужно быть особенно осторожными в ближайшее время. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, оказался ли в зоне риска ваш знак.

Скорпион: много вызовов, мало сил

Рубеж марта и апреля станет кризисным моментом в жизни Скорпиона. Сейчас на его плечах лежит тяжесть профессиональных обязанностей и вызовов, количество которых вот-вот превысит подъемное. К тому же, неприятности с коллегами и начальством грозят сильно испортить настроение. Свою лепту в этот сложный период внесут и родные, которые станут слишком требовательными и капризными. Постарайтесь дать себе больше времени для восстановления.

Дева: понадобится много терпения

Март начался для Дев очень легко и успешно, но его окончание будет не столь приятным. Многое, что было запланировано на подъеме, не удастся реализовать. Планы будут рушиться, а на пути к целям – возникать препятствия. Все это будет очень истощать представителей знака. Но об отдыхе придется пока только мечтать. Даже упорный труд и самоотверженность не принесут пользы. Остается только набраться терпения. Лучшие дни наступят. Пока постарайтесь использовать каждую возможную минуту, чтобы перевести дыхание.

Овен: эмоции будут брать верх

Овны так упорно работали над своими отношениями в последнее время, даже если это были отношения с собой, что наконец-то смогли достичь гармонии. Однако у звезд другие планы и все идеально спланированные шаги могут вскоре разрушиться. Главный совет в складывающейся ситуации это контролировать свои эмоции и тщательно следить за словами. Иногда они способны причинить больше боли, чем принести пользы. Так что подбирайте их очень тщательно. Уже в апреле должно наступить улучшение, а пока проявляйте осторожность и чуткость.

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